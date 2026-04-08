Hinn fjórtán ára gamli Afan Cizmic er óvænt kominn í sviðsljósið eftir að hafa stolið minnismiða stjörnumarkvarðarins Gianluigi Donnarumma um vítaskyttur Bosníu og Hersegóvínu.
Bosníumenn komust á heimsmeistaramótið í sumar á kostnað Ítala og Donnarumma hefur enn ekki tekist að komast með ítalska landsliðinu á heimsmeistaramót þrátt fyrir að hafa spilað með landsliðinu í áratug.
Á samfélagsmiðlum er drengurinn hylltur af bosnískum fótboltaaðdáendum fyrir þetta ósvífna athæfi. Hann náði í minnismiða Donnarumma fyrir úrslitavítaspyrnukeppnina í umspili fyrir HM í síðustu viku.
„Ég sá blaðsnepilinn og vissi strax hvað þetta var. Ég tók hann og faldi. Hann innihélt upplýsingar um alla okkar leikmenn. Og án þessa miða þyrfti Donnarumma bara að treysta á eigið innsæi,“ sagði Afan Cizmic við bosnísku sjónvarpsstöðina Face TV, samkvæmt Aftonbladet.
Þjófnaðurinn átti sér stað þegar upp komu læti milli markvarða liðanna tveggja, þar sem Donnarumma er sagður hafa reynt að rífa í sundur miða Nikola Vasilj með samsvarandi upplýsingum.
Bosnía mætir gestgjöfunum Kanada í opnunarleik HM þann 12. júní og mun einnig mæta Sviss og Katar í riðlakeppninni.
Svo miklar eru vinsældir stráksins að margir vilja að hann fari með bosníska landsliðinu á heimsmeistaramótið en leikir liðsins í riðlakeppninni eru í Toronto í Kanada og bandarísku borgunum Los Angeles og Seattle.
Bosníska sjónvarpsstöðin hefur haft uppi á Cizmic og vill nú taka hann með á heimsmeistaramótið sem lukkudýr liðsins.
