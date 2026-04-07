Meiri­hluti þeirra sem taka af­stöðu and­víg aðild að ESB

Eiður Þór Árnason skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar lagði fram þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður að Evrópusambandinu. 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar lagði fram þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður að Evrópusambandinu.

Fleiri eru andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu (ESB) en hlynntir, samkvæmt nýrri könnun Gallup. Í henni sögðust 47 prósent svarenda vera andvígir en 40 prósent hlynntir inngöngu. Þá sögðust 13 prósent vera hvorki hlynntir né andvígir.

Könnunin var framkvæmd fyrir Viðskiptablaðið sem greinir frá niðurstöðunum og því að andstaða gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu virðist hafa aukist á síðastliðnu ári. Af þeim sem tóku afstöðu sögðust 54 prósent svarenda vera andvígir inngöngu Íslands en 46 prósent hlynntir. Andstaðan hefur ekki mælst meiri í könnunum Gallup frá árinu 2010, að því er fram kemur í frétt Viðskiptablaðsins

Spurningin var eftirfarandi: „Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að Ísland gangi í Evrópusambandið (ESB)?“ Könnun Gallup var framkvæmd dagana 19. til 31. mars. Svarendur voru 817 talsins og úrtaksstærð 2.198. Nam þátttökuhlutfall því 37,2 prósentum.

Meiri stuðningur við þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður

Ef þingsályktunartillaga utanríkisráðherra nær fram að ganga munu landsmenn greiða atkvæði um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið þann 29. ágúst. Þátttakendur í Þjóðarpúlsi Gallup hafa einnig verið spurðir um afstöðu þeirra gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslunni. Fyrir um mánuði var greint frá því að meirihluti svarenda hafi sagst vera hlynntur því að hún færi fram.

Alls sögðust 33 prósent svarenda þá alfarið vera hlynntir atkvæðagreiðslunni, tólf prósent mjög hlynntir, þrettán prósent frekar hlynntir, tólf prósent hvorki né, sjö prósent svarenda frekar andvígir, fimm prósent mjög andvígir og átján prósent alfarið andvígir. Alls voru því 30 prósent svarenda andvígir og 58 prósent hlynntir þjóðaratkvæðagreiðslunni.  

Fréttin hefur verið uppfærð.

Tengdar fréttir

Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni

Meirihluti landsmanna er hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið samkvæmt nýjum Þjóðarpúlsi Gallup. Tæpur þriðjungur er andvígur.

