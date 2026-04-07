Næturlokunin komi sér afar illa fyrir fjölda íbúa Lovísa Arnardóttir skrifar 7. apríl 2026 22:47 Haraldur segir fyrirvaran allt of lítinn og að það valdi áhyggjum að senda eigi fólk í næturakstur um Hvalfjörðinn þegar tíðarfar sé enn slæmt og næturnar ekki enn orðnar bjartar. Aðsend og Vísir/Vilhelm Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri á Akranesi, segir allt of stuttan fyrirvara á sjö vikna næturlokun Hvalfjarðargangnanna. Klukkan 21.30 í kvöld var göngunum lokað vegna viðhalds. Þau verða lokuð til klukkan sex. Næturlokunin stendur til 29. maí. Tilkynnt var um þessa sjö vikna næturlokun þann 2. apríl. „Þetta er auðvitað ótrúlega stuttur fyrirvari og við vorum að finna að því, en það breytir ekki veruleikanum,“ segir Haraldur í samtali við fréttastofu en bæjaryfirvöld funduðu með Vegagerðinni um lokunina í dag. Eftir fundinn var greint frá því að landsbyggðarstrætó myndi fá undanþágu og fær að aka síðustu ferðina í gegnum göngin meðan á lokun stendur. Hann segir að á fundinum í dag hafi Vegagerðin farið yfir það hversu umfangsmikil vinnan verður en það á að skipta um ljósabúnað í göngunum. Í tilkynningu frá Vegagerðinni kom fram að núverandi lýsing hafi verið í notkun frá opnun gangnanna og að framleiðsla á perunum sem eru notaðar hafi verið hætt og birgðir að klárast. „Með aukinni umferð um göngin er orðið brýnt að ráðast í heildaruppfærslu á lýsingunni, svo hún uppfylli nútímakröfur og tryggi sem best öryggi allra vegfarenda,“ segir í tilkynningunni. Haraldur segir að þó svo að bæjaryfirvöld fagni því að uppfæra eigi búnaðinn séu þau hugsi yfir þessum litla fyrirvara og skorti á samráði við hagaðila. Lokunin komi sér afar illa fyrir íbúa bæði á Akranesi og fólk sem starfar í bænum. Haraldur segir bæjaryfirvöld hafa óskað eftir fylgdarakstri en Vegagerðin hafi greint frá því að það yrði ekki hægt. Það þurfi að leggja rafmagnskapla á akbrautir og skipta um perur og plássið verði ekki gott. Hann fagni því þó að sjúkrabílar fái að aka í gegn. Sjúkrabílar fái að aka í gegn „Það er jákvætt að sjúkrabílar eigi greiða um göngin þrátt fyrir lokun,“ segir hann og það sé afar jákvætt að þeir fái að aka báðar leiðir í gegn meðan á lokuninni stendur. Í dag hafi svo komið í ljós að landsbyggðarstrætó fái undanþágu og fái að keyra síðustu ferðina þrátt fyrir lokun gangna en fyrst um sinn stóð til að fella niður síðustu ferðina. Erfitt tíðarfar „Það eru umfangsmikil vaktaskipti í mörgum fyrirtækjum um miðnætti. Á Grundartanga og á spítalanum,“ segir Haraldur og að auk þess viti hann til þess að nokkrar flugáhafnir séu búsettar á Akranesi og þetta fólk þurfi allt að gera einhverjar ráðstafanir til að komast til og frá vinnu. Flestir muni þurfa að aka Hvalfjörðinn að nóttu til sem bæti um 50 mínútum við ferðatíma. „Það er búið að vera erfitt tíðarfar. Þetta er vegur sem er í þokkalegu standi en það eru 30 ár síðan hann var í svona mikilli notkun og við höfum áhyggjur af því að vera að vísa fólki í Hvalfjörðinn á meðan veðrið er svona slæmt og næturnar ekki orðnar bjartar,“ segir Haraldur. Hann segir Vegagerðina hafa lofað góðri þjónustu meðan á næturlokun gangnanna stendur. Það eigi að moka, salta og sjá um veginn þannig hann sé greiðfær. Hvað varðar þennan stutta fyrirvara segir Haraldur að Vegagerðin hafi útskýrt það lauslega. Þau hafi skyndilega fengið íhluti og þá komist fyrr í framkvæmdina en áætlað hafði verið. „En við erum hugsi yfir þeim tíma sem þetta tekur. Þetta eru tveir mánuðir en þetta er mikið verk. En göngin verða frábær að þessu loknu,“ segir Haraldur og að bæjaryfirvöld hafi fundið að því hversu dimmt er í göngunum. Þetta viðhald sé því til mikilla bóta. Hann segist hafa heyrt í fjölda íbúa sem eru ósáttir og viti til þess að þetta komi Norðuráli, Elkem og spítalanum afar illa. „Ég hef heyrt í mörgum íbúum og þetta er heilmikið inngrip. En við leggjum líka áherslu á að skilja að það þurfi að fara í umfangsmikið viðhaldsverkefni þarna.“ Hann segir þetta hafa áhrif víða. Til dæmis sé fótboltaleikur í vikunni og viðbúið að allir sem ætli á leikinn muni þurfa að keyra Hvalfjörðinn heim að honum loknum. „Fólk vaknar við nýjan veruleika,“ segir hann að lokum. Vaktaskiptin fara Hvalfjörðinn í kvöld Sólveig Kr. Bergmann upplýsingafulltrúi Norðuráls segir forsvarsfólk fyrirtækisins hafa fundað með Vegagerðinni í dag í tilraun til að komast að einhverri lausn fyrir starfsmenn á vaktaskiptum. Um 600 manns vinni hjá fyrirtækinu og það liggi fyrir að þetta hafi áhrif á hundruð ef talin eru með þau sem starfa hjá Elkem. Ljóst sé að starfsfólk sem klárar og lýkur vinnu í kvöld um miðnætti mun þurfa að aka Hvalfjörðinn. Starfsmenn Norðuráls sem ljúka eða hefja vinnu um miðnætti þurfa að fara Hvalfjörðinn. Vísir/Vilhelm „Við erum að vona að það finnist lausn. Þetta kemur sér gríðarlega illa fyrir okkur. Þetta lendir akkúrat á vaktaskipum. Við erum að fara að endurræsa þannig þetta er mjög bagalegt. Við fréttum af þessu á sama tíma og þetta birtist á umferðin.is á fimmtudagsmorgun. „Það var ekki haft neitt samráð við okkur eða aðra hagaðila," segir hún og að þau eigi í samtali við Vegagerðina um framhaldið. „Fólkið sem er að mæta til vinnu í kvöld klukkan hálf tólf þarf að fara Hvalfjarðargöngin."