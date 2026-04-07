Havertz hetjan í steindauðri skák

Þjóðverjinn Kai Havertz skoraði eina mark leiksins úr eina færi leiksins er Arsenal vann 1-0 sigur á Sporting í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld.
Sporting hóf leikinn af miklum krafti og var nærri því að komast yfir snemma leiks þegar skot Diomande small í þverslánni. Portúgalarnir keyrðu upp hraðann og ógnuðu til að byrja með en uppskáru ekki mark.
Leikurinn jafnaðist eftir það og fátt um færi. Hann minnti raunar frekar á skák en fótboltaleik og færin létu á sér standa.
Staðan var markalaus í hálfleik og það var meira af því sama eftir hlé.
Martin Zubimendi virtist koma Arsenal yfir með frábæru marki en það mark var dæmt af vegna rangstöðu í aðdragandanum, eftir endurskoðun myndbandsdómara.
Á lokakaflanum voru heimamenn líklegri til að skora og David Raya, markvörður Arsenal, þurfti að taka á honum stóra sínum í tvígang til að verja frá Kólumbíumanninum Luis Suárez.
Arsenal hafði ekki fengið eitt einasta færi í leiknum þegar vörnin hjá Sporting klikkaði í fyrsta sinn í uppbótartíma. Gabriel Martinelli átti frábæra sendingu inn fyrir á óvaldaðan Kai Havertz. Þjóðverjinn tók boltann laglega niður og lagði hann í netið.
Mark Havertz og vörslur Raya skömmu fyrr tryggðu Arsenal 1-0 sigur og fer liðið því með nauma forystu til Lundúna þar sem liðin mætast öðru sinni í næstu viku.