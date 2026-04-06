Höjlund veikur og Lukaku skammaður en Napoli vann stórleikinn

Napoli hélt áfram flugi sínu í ítölsku A-deildinni í fótbolta og vann 1-0 sigur gegn AC Milan í kvöld. Þar með komst Napoli upp fyrir Milan í 2. sæti, nú þegar sjö umferðir eru eftir.
Napoli er með 65 stig, sjö stigum á eftir toppliði Inter og nú tveimur á undan AC Milan.
Það var varamaðurinn Matteo Politano sem skoraði eina markið í kvöld, á 79. mínútu, eða aðeins fimm mínútum eftir að hann kom inn á.
Giovane var fremsti maður Napoli í kvöld eftir að í ljós kom að Daninn Rasmus Höjlund gæti ekki spilað vegna veikinda. Áður var ljóst að Antonio Conte gæti ekki notað Romleu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo eða Amir Rrahmani.
Lukaku varð eftir í Belgíu vegna meiðsla í landsleikjahléinu en þá ákvörðun tók hann án samþykkis forráðamanna Napoli. Giovanni Manna, yfirmaður íþróttamála hjá félaginu, sagði ljóst að Lukaku yrði að taka afleiðingum gjörða sinna þegar hann kæmi til Ítalíu.
„Staðan er mjög skýr fyrir mér. Romelu fór til Belgíu í landsliðsverkefni, hann varð fyrir smávægilegum meiðslum og kaus að vera þar áfram til að æfa, gegn því sem við höfðum beðið um. Enginn hefði stöðvað hann í að vinna með læknum sínum, en við hefðum viljað ræða málin í Napólí og það gerðist ekki. Við erum ekki ánægð með það,“ sagði Manna fyrir leikinn í kvöld.
„Heiðarleiki, virðing og gildi hópsins eru ofar öllu öðru. Að ræða þetta núna er óþarfi, því Romelu er ekki hér, hann er að vinna í Belgíu, ég held og vona að hann komi aftur eftir viku. Hann veit að þetta mun hafa afleiðingar en við höldum áfram. Giovane spilar í dag og við erum ánægð með það,“ bætti hann við.