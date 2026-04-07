Einn af leikmönnum kvennaliðs Keflavíkur í fótbolta er með það á ferilskránni að hafa keppt ásamt tvíburasystur sinni um 570 milljónir króna í Squid Game raunveruleikaþætti.
Keflavíkurkonur eru að undirbúa sig fyrir nýja leiktíð í Lengjudeildinni og jafnframt að kynna leikmenn fyrir stuðningsmönnum.
Sóknarmaðurinn Ariela Lewis er einn þeirra leikmanna en hún hefur spilað hér á landi frá árinu 2022, fyrst með Gróttu og Aftureldingu en svo með Keflavík eftir að hafa komið til liðsins á miðju tímabili í Bestu deildinni 2024.
Lewis varð ekki orða vant þegar hún var beðin um að nefna skemmtilega staðreynd um sjálfa sig, því hún hefur tekið þátt í Netflix-raunveruleikaþætti. Þar er um að ræða Squid Game: The Challenge sem eru breskir raunveruleikaþættir byggðir á suður-kóresku sjónvarpsþáttaröðinni Squid Game.
Vissulega eru raunveruleikaþættirnir ekki eins blóðugir og grimmilegir og hinir raunverulegu Squid Game þættir. Í boði var hins vegar afar hátt verðlaunafé, eins og fyrr segir, eða 4,56 milljónir Bandaríkjadala.
Ekki fór þó ýkja langur tími í þættina hjá Lewis því hún féll úr keppni í fyrstu þrautinni, ásamt tvíburasystur sinni Aaliyah. Þær fengu þó í raun ekki að hafa mikil áhrif á það. Keppendunum 456 hafði þá verið skipt í tvo jafnstóra hópa og snerist þrautin um að stjórnandi hvors hóps myndi ýta á takka þegar 456 sekúndur hefðu liðið. Systurnar voru í hópnum sem í kjölfarið var svo „tekinn af lífi“.
Lewis, sem er 31 árs gömul, hefur greinilega gaman af að láta finna fyrir sér því í öðrum svörum hennar í leikmannakynningu Keflvíkinga kemur fram að hún vilji að fjögur gul spjöld þurfi til að fá rautt spjald, og leikmenn ættu að mega safna endalaust mörgum gulum spjöldum á leiktíð án þess að fara í bann. Kynninguna má sjá hér að ofan.
Fyrsti leikur Keflavíkur í Lengjudeildinni er 2. maí, á Sauðárkróki gegn Tindastóli. Fyrst mætir liðið hins vegar KR á heimavelli 19. apríl, í Mjólkurbikarnum.