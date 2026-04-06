Mikael mætti Juventus í svekkjandi tapi

Mikael Egill Ellertsson lék allan leikinn fyrir Genoa á Allianz-leikvanginum í Tórínó í dag, þegar liðið tapaði 2-0 fyrir Juventus í ítölsku A-deildinni í fótbolta.
Heimamenn fengu draumabyrjun þegar brasilíski miðvörðurinn Bremer skoraði strax á fjórðu mínútu.
Bandaríski landsliðsmaðurinn Weston McKennie, sem ætlar greinilega að vera í stuði á HM á heimavelli í sumar, bæti svo við seinna markinu á 17. mínútu með skoti úr teignum eftir skyndisókn sem hann hóf sjálfur. Hann hefur nú skorað fimm mörk og átt fjórar stoðsendingar í deildinni á leiktíðinni.
Genoa óx ásmegin eftir því sem leið á leikinn og liðið hefði getað hleypt mikilli spennu í leikinn á 74. mínútu þegar dæmd var vítaspyrna. Varamarkvörðurinn Michele Di Gregorio, sem kom inná í upphafi seinni hálfleiks vegna meiðsla Mattia Perin, varði hana hins vegar frá Aarón Martín.
Sigurinn þýðir að Juventus er með 57 stig í 5. sæti deildarinnar, stigi á eftir Como í baráttunni um öruggt sæti í Meistaradeild Evrópu, nú þegar sjö umferðir eru eftir.
Mikael og félagar í Genoa eru hins vegar í 14. sæti með 33 stig, sex stigum frá fallsæti.