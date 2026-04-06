Orbán sakaður um sprengjutilræði Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 6. apríl 2026 10:05 Helsti andstæðingur hans í komandi kosningum segist hafa fengið meldingar um tilræðið fyrir fram. Getty Serbar segjast hafa fundið gríðarlega öflugar sprengjur við leiðslu sem flytur rússneskt jarðgas til Ungverjalands og víðar. Helsti andstæðingur Orbán Ungverjalandsforseta sakar hann um að hafa ætlað að sprengja leiðsluna í loft upp. Viktor Orbán Ungverjalandsforseti greindi frá því á samfélagsmiðlum í gær að Aleksandar Vučić, forseti Serbíu, hefði gert sér viðvart um þetta. Leiðslan er hluti af TurkStream-leiðslukerfinu sem flytur jarðgas frá Rússlandi um evrópska hluta Tyrklands og meðal annars til Ungverjalands. Hann sagði rannsókn standa yfir og að hann hefði kallað saman þjóðaröryggisráð Ungverjalands vegna málsins. Bakpokar með sprengjum og hvellhettum Ungverjar ganga til þingkosninga á sunnudaginn næsta og kannanir benda til þess að Péter Magyar og flokkur hans Tisza gætu velt Orbán úr stóli eftir sextán ára setu sem forsætisráðherra. Samkvæmt Aleksandar Vučić forseta Serbíu fann serbneski herinn tvo bakpoka með sprengjum og hvellhettum í Kanjiža-héraði nokkur hundruð metrum frá jarðgasleiðslunni. Hann sagði ekki hver væri talinn standa sprengjutilræðinu að baki. Fékk meldingar um tilræði Péter Magyar birti færslu á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að fréttirnar bárust. Þar sagðist hann hafa fengið meldingar um það úr ólíkum áttum að eitthvað kynni að ske í Serbíu um páskana sem „hefði mögulega eitthvað með gasleiðslu að gera." „Ég skora á forsætisráðherrann að upplýsa almenning tafarlaust um þessa atburðarás og bjóða mér á fund varnarmálaráðsins, því hver sem skipulagði þessa ögrun, þá verður það ríkisstjórn TISZA sem þarf að leysa úr þeirri stöðu sem upp er komin. Ég skora ennfremur á Viktor Orbán að hætta, að minnsta kosti yfir hátíðirnar, að dreifa hræðsluáróðri og valda uppnámi, eins og rússneskir ráðgjafar hans hafa lagt fyrir hann. Ég vil líka taka það skýrt fram að honum mun ekki takast að koma í veg fyrir kosningarnar næstkomandi sunnudag," sagði hann. Ungverjaland Serbía