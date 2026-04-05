Fótbolti

Albert svarar fyrir sig: Með skýr skila­boð til mannsins sem reif treyju hans

Aron Guðmundsson skrifar
Það varð allt vitlaust inn á vellinum Vísir/Getty

Albert Guð­munds­son, leik­maður Fiorentina á Ítalíu, sendir ansi skýr skila­boð til Tomás Suslov, leik­manns Verona, sem reif treyju Ís­lendingsins þegar að upp úr sauð milli liðanna í ítölsku úr­vals­deildinni í gær.

Bæði Albert og Suslov voru reknir af velli í kjölfar atviksins í leik gærdagsins sem að lauk með 1-0 sigri Fiorentina. 

Verona fékk aukaspyrnu rétt fyrir utan teig Fiorentina og fannst leikmönnum liðsins að Albert stæði of nálægt spyrnumönnum Verona.

Téður Suslov sem og liðsfélagi hans hjá Verona, Jean-Daniel Akpro mættu til þess að færa Albert aftar en áttu ekki erindi sem erfiði og fóru hlutirnir fljótlega úr böndunum. Treyja Alberts rifnaði meðal annars í látunum. 

Það var Albert sem fer sigri hrósandi frá leiknum ásamt liðsfélögum sínum og hann sendi létt skot á Suslov á samfélagsmiðlinum Instagram í gær þó svo að hann hafi hvergi minnst á Slóvakann. 

„Auðveldara hérna,“ skrifar Albert við myndaseríu þar sem sjá má Suslov rífa ansi vel í treyju Íslendingsins og skilur Albert eftir hlekk á verslun Fiorentina þar sem kaupa má treyju liðsins merkta honum. 

Núna er spurningin sú hvort Suslov nýti sér ekki þann góða afslátt sem er á treyju Íslendingsins þessa stundina en treyjur Fiorentina merktar Alberti eru sem stendur á allt að 39 prósent afslætti.

