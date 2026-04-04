Rifnar treyjur og rauð spjöld: Albert og Suslov sáu rautt eftir að upp úr sauð Aron Guðmundsson skrifar 4. apríl 2026 18:20 Leikmenn voru fljótir á vettvang til að slíta menn í sundur. Vísir/Getty Það hitnaði verulega í kolunum milli Alberts Guðmundssonar, leikmanns Fiorentina og Tomás Suslov, leikmanns Verona er liðin mættust í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Báðir leikmenn fengu að líta rauða spjaldið þegar upp úr sauð milli þeirra. Fiorentina hafði betur í leiknum, 0-1 eftir mark Nicoló Fagioli á 82.mínútu. Það var skömmu eftir mark Fagioli þegar að upp úr sauð milli leikmanna liðanna. Verona fékk aukaspyrnu rétt fyrir utan teig Fiorentina og fannst leikmönnum liðsins að Albert stæði of nálægt spyrnumönnum Verona. Téður Suslov sem og liðsfélagi hans hjá Verona, Jean-Daniel Akpro mættu til þess að færa Albert aftar en áttu ekki erindi sem erfiði og fóru hlutirnir fljótlega úr böndunum. Það varð allt vitlaust inn á vellinumVísir/Getty Suslov tók harkalega á Alberti sem var skiljanlega ekki sama um það og streittist á móti. Engin högg voru veitt en bæði Albert og Suslov enduðu með rifnar treyjur sem segir sitthvað um átökin þeirra á milli. Dómari leiksins hafði engan húmor fyrir þessu og gaf þeim báðum rauða spjaldið. Aðdragandi ósættisins alls ekki mikill en spennustigið í leiknum hátt og tíminn naumur fyrir Verona til þess að jafna. Dómari leiksins sýndi bæði Suslov og Alberti rauða spjaldiðVísir/Getty Hvort rauðu spjöldin hafi átt rétt á sér skal látið ósagt en vel hefði verið hægt að réttlæta að leikmenn hefðu fengið að líta gul spjöld fyrir sinn þátt í ringulreiðinni. Ítalski boltinn