Elías varði víti í annars svekkjandi leik Aron Guðmundsson skrifar 4. apríl 2026 19:05 Elías Rafn Ólafsson í leik með Midtjylland fyrr á tímabilinu Getty/Archivio Massimo Íslenski landsliðsmarkvörðurinn í fótbolta, Elías Rafn Ólafsson, varði vítaspyrnu er lið hans FC Midtjylland mátti þola afar svekkjandi 2-2 jafntefli gegn Sönderjyske í úrslitakeppni efri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar í dag. Tíu stig skildu liðin að í öðru og þriðja sæti efri hlutans og mátti Midtjylland vart við því að tapa stigum á heimavelli í tilraun sinni til að halda í við topplið AGF sem var með fimm stiga forskot á toppnum. Midtjylland komst tveimur mörkum yfir í leiknum með mörkum frá Aral Simsir og Darío Osorio. 2-0. Það var skömmu eftir mark þess síðarnefnda sem Sönderjyske fékk vítaspyrnu. Lirim Qamili tók vítaspyrnuna fyrir Sönderjyske en Elías Rafn sá við honum í marki Midtjylland. Midjylland tókst þó ekki að halda forystu sinni til loka leiksins. Mohamed Cherif minnkaði muninn fyrir Sönderjyske með marki á 83.mínútu, 2-1 og á síðustu mínútu venjulegs leiktíma jafnaði Olti Hyseni metin fyrir Sönderjyske, 2-2 og þar við sat. Afar svekkjandi niðurstaða fyrir Midtjylland sem er nú með 48 stig í öðru sæti, fjórum stigum á eftir AGF sem á leik til góða á liðin fyrir neðan sig. Bæði Rúnar Sigurgeirsson og Daníel Leó Grétarsson voru fjarverandi í liði Sönderjyske í dag vegna meiðsla.