Fyrsti inn­flytjandinn til að lesa Passíu­sálmana í kirkju skáldsins

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Roberto er ýmsu vanur þegar tyrfin íslenska er annars vegar. Vísir/Rafn

Roberto Luigi Pagani varð í dag fyrsti maðurinn sem hefur ekki íslensku að móðurmáli til að lesa Passíusálmana í Hallgrímskirkju á föstudaginn langa. Sálmarnir voru að vanda fluttir í heild sinni í kirkjunni og átta lesarar skiptu þeim á milli sín að þessu sinni.

Lesturinn hófst klukkan eitt í dag og stendur til um hálf sjö í kvöld. Björn Steinar Sólbergsson organisti var tónlistarstjóri. Steinar Logi Helgason organisti og kórstjóri og Jóna G. Kolbrúnardóttir söngkona fluttu tónlist á milli sálma og í lok dags.

Vildi að fleiri kynntust sálmunum

Fjölmennt var í kirkjunni og talsverð umferð af gestum. Sumir sátu klukkutímunum saman en aðrir stöldruðu við í styttri eða lengri tíma. Roberto var feginn að sjá hve margir gerðu sér ferð í kirkjuna þessa páskana.

„Það var mjög gaman að sjá hve margir mættu. Þetta er svo mikilvægur partur af menningararfinum og ég myndi vilja að fleiri fengju að kynnast þessu,“ sagði hann þegar næði gafst til samtals á milli sálma. 

Hann flutti sálmana af mikilli innlifun.Vísir/Rafn

Næðið var þó ekki meira en það að ítrekað var gert hlé á meðan kirkjugestir þökkuðu honum innilega fyrir flutning sinn.

Roberto er aðjúnkt í íslensku við Háskóla Íslands, með meistarapróf í íslenskum miðaldafræðum og doktorspróf í íslenskum málvísindum. Auk alls þessa hefur hann verið búsettur hér á landi í á annan áratug og hlotið íslenskan ríkisborgararétt en upphaflega kemur hann frá Ítalíu.

Mikil ábyrgð

Miðað við þetta er kannski ekki við öðru að búast en að hann stæði sig prýðilega við lesturinn en Roberto sjálfum fannst þetta ekkert tiltökumál.

„Þetta var mjög krefjandi verkefni og ég fann fyrir mikilli ábyrgð enda fyrsti einstaklingurinn af erlendu bergi brotinn til að lesa,“ sagði hann.

Hann tók fram að sem miðaldafræðingur hafi hann lesið alls konar forna og tyrfna íslenska texta en árnýaldarmál Hallgríms Péturssonar með sínum dönsku- og latínuslettum sé aðeins annað.

