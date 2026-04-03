For­setinn segir af sér og UEFA hótar Í­tölum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gabriele Gravina, nú fyrrverandi yfirmaður ítalska sambandsins, er hér með Aleksander Ceferin, forseta UEFA, á leiknum í Bosníu. Getty/Image Photo Agency

Ítalir misstu af sínu þriðja heimsmeistaramóti í röð og forseti ítalska knattspyrnusambandsins hefur nú tekið ábyrgð á því. Það gæti kallað á aðferðir hjá Knattspyrnusambandi Evrópu sem hefur líka varað ítalska sambandið við.

Gabriele Gravina, forseti ítalska sambandsins, sagði af sér en Ítalir voru síðast með á heimsmeistaramóti sumarið 2014.

Íþróttamálaráðherra Ítalíu, Andrea Abodi, kallaði eftir breytingum í yfirstjórn knattspyrnumála landsins eftir að Gravina bar ábyrgð á tveimur misheppnuðum undankeppnum fyrir HM.

Forsetinn, sem nú lætur af störfum, hefur gegnt embættinu frá árinu 2018. Gravina hafði auðvitað umsjón með Evrópumeistaratitli Ítalíu árið 2021.

Buffon hættir líka

Auk þess lætur fyrrverandi markvarðarisinn Gianluigi Buffon af störfum sem yfirmaður sendinefndar sambandsins.

„Nú þegar Gravina forseti hefur ákveðið að segja af sér finnst mér ég frjáls til að taka þá ákvörðun sem ég tel ábyrga. Meginmarkmiðið var að koma Ítalíu á HM og það tókst okkur ekki,“ sagði Buffon við Gazzetta dello Sport.

Ítalía tapaði í vítaspyrnukeppni gegn Bosníu og Hersegóvínu í úrslitaleik umspilsins fyrir HM á þriðjudag. Það var síðasta tækifærið hjá þeim til að komast á mótið en þeir urðu undir í riðlakeppninni í baráttu við Norðmenn.

Ítalskir fjölmiðlar hafa leitað skýringa og velt upp öllum steinum frá áfallinu á þriðjudagskvöldið.

Hafa verið í vandræðum í tuttugu ár

„Fótboltinn hefur verið í vandræðum síðan 2006,“ sagði Renzo Ulivieri, forseti ítalska þjálfarasambandsins.

Umberto Calcagno, forseti leikmannasamtakanna, sagði að nýjar reglugerðir sem stuðla að notkun fleiri ítalskra leikmanna í Seríu A væru nauðsynlegar: „Það þarf að gera skjótar breytingar.“

Boðað var til kosninga þann 22. júní til að kjósa nýjan forseta ítalska sambandsins.

Gravina tilkynnti einnig að hann myndi mæta á yfirheyrslu á ítalska þinginu næsta miðvikudag til að ræða „velferð ítalsks fótbolta“.

Gravina er einnig aðstoðarvaraforseti Aleksanders Ceferin hjá UEFA.

Samþykktir UEFA krefjast þess að meðlimir framkvæmdastjórnar séu einnig háttsettir embættismenn knattspyrnusambanda, en Gravina gæti haldið áfram í hlutverki sínu hjá UEFA sem valdalaus forseti svo lengi sem ný forysta FIGC krefst ekki brottreksturs hans.

Endurkjörinn af UEFA á síðasta ári

Gravina var endurkjörinn af UEFA á síðasta ári og á því þrjú ár eftir af núverandi kjörtímabili sínu.

„Gabriele er fyrsti varaforseti minn og er mér mjög mikilvægur,“ sagði Ceferin í Gazzetta dello Sport á fimmtudag eftir að hafa verið viðstaddur umspilsleikinn í Bosníu.

Auk þess að endurlífga landsliðið mun sá sem tekur við af Gravina fá það verkefni að gera hrörlega leikvanga Ítalíu klára fyrir Evrópumótið 2032. Ítalía á að halda EM 2032 ásamt Tyrklandi. Forseti Knattspyrnusambands Evrópu varaði ítölsku þjóðina við því að hún gæti misst Evrópumótið.

Í viðtalinu við Gazzetta dello Sport er Ceferin vægðarlaus í umfjöllun sinni um leikvanga landsins. Hann lýsir ástandinu sem „einu því versta í Evrópu“. Ítalía á að halda EM í fótbolta eftir sex ár ásamt Tyrklandi.

Ef ekki verður mótið ekki á Ítalíu

„EM 2032 er á dagskrá og mun fara fram, um það er enginn vafi. Ég vona bara að innviðirnir á Ítalíu verði tilbúnir. Ef svo er ekki, verður mótið ekki haldið á Ítalíu,“ segir Ceferin við Gazzetta.

Hinn valdamikli forráðamaður UEFA bendir á að stærsta áskorun ítalskrar knattspyrnu sé sambandið milli knattspyrnuyfirvalda og stjórnmálanna.

Í október verður Ítalía að tilnefna þá fimm leikvanga sem munu hýsa leiki á EM 2032. Ellefu borgir eru nú í framboði: Róm, Flórens, Bologna, Verona, Mílanó, Genúa, Bari, Napólí, Tórínó, Cagliari og Palermo.

Ítalía getur kynnt nýja leikvanga eða velli sem þarf að endurbyggja, svo lengi sem framkvæmdir hefjast fyrir mars 2027. Aðeins leikvangur Juventus í Tórínó er fullkomlega tilbúinn til að hýsa leiki á mótinu en áætlað er að gera verulegar endurbætur á nokkrum öðrum leikvöngum.

