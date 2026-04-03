Forsetinn segir af sér og UEFA hótar Ítölum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. apríl 2026 14:00 Gabriele Gravina, nú fyrrverandi yfirmaður ítalska sambandsins, er hér með Aleksander Ceferin, forseta UEFA, á leiknum í Bosníu. Getty/Image Photo Agency Ítalir misstu af sínu þriðja heimsmeistaramóti í röð og forseti ítalska knattspyrnusambandsins hefur nú tekið ábyrgð á því. Það gæti kallað á aðferðir hjá Knattspyrnusambandi Evrópu sem hefur líka varað ítalska sambandið við. Gabriele Gravina, forseti ítalska sambandsins, sagði af sér en Ítalir voru síðast með á heimsmeistaramóti sumarið 2014. Íþróttamálaráðherra Ítalíu, Andrea Abodi, kallaði eftir breytingum í yfirstjórn knattspyrnumála landsins eftir að Gravina bar ábyrgð á tveimur misheppnuðum undankeppnum fyrir HM. Forsetinn, sem nú lætur af störfum, hefur gegnt embættinu frá árinu 2018. Gravina hafði auðvitað umsjón með Evrópumeistaratitli Ítalíu árið 2021. Buffon hættir líka Auk þess lætur fyrrverandi markvarðarisinn Gianluigi Buffon af störfum sem yfirmaður sendinefndar sambandsins. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina da presidente della Federcalcio, anche Gigi Buffon lascia il proprio incarico di capo delegazione della Nazionale Italiana. L'ex portiere azzurro e campione del mondo nel 2006 ha spiegato la sua decisione con un messaggio sui social:… pic.twitter.com/FT6pWINcmi— La Stampa (@LaStampa) April 2, 2026 „Nú þegar Gravina forseti hefur ákveðið að segja af sér finnst mér ég frjáls til að taka þá ákvörðun sem ég tel ábyrga. Meginmarkmiðið var að koma Ítalíu á HM og það tókst okkur ekki,“ sagði Buffon við Gazzetta dello Sport. Ítalía tapaði í vítaspyrnukeppni gegn Bosníu og Hersegóvínu í úrslitaleik umspilsins fyrir HM á þriðjudag. Það var síðasta tækifærið hjá þeim til að komast á mótið en þeir urðu undir í riðlakeppninni í baráttu við Norðmenn. Ítalskir fjölmiðlar hafa leitað skýringa og velt upp öllum steinum frá áfallinu á þriðjudagskvöldið. Hafa verið í vandræðum í tuttugu ár „Fótboltinn hefur verið í vandræðum síðan 2006,“ sagði Renzo Ulivieri, forseti ítalska þjálfarasambandsins. Umberto Calcagno, forseti leikmannasamtakanna, sagði að nýjar reglugerðir sem stuðla að notkun fleiri ítalskra leikmanna í Seríu A væru nauðsynlegar: „Það þarf að gera skjótar breytingar.“ Boðað var til kosninga þann 22. júní til að kjósa nýjan forseta ítalska sambandsins. Gravina tilkynnti einnig að hann myndi mæta á yfirheyrslu á ítalska þinginu næsta miðvikudag til að ræða „velferð ítalsks fótbolta“. View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) Gravina er einnig aðstoðarvaraforseti Aleksanders Ceferin hjá UEFA. Samþykktir UEFA krefjast þess að meðlimir framkvæmdastjórnar séu einnig háttsettir embættismenn knattspyrnusambanda, en Gravina gæti haldið áfram í hlutverki sínu hjá UEFA sem valdalaus forseti svo lengi sem ný forysta FIGC krefst ekki brottreksturs hans. Endurkjörinn af UEFA á síðasta ári Gravina var endurkjörinn af UEFA á síðasta ári og á því þrjú ár eftir af núverandi kjörtímabili sínu. „Gabriele er fyrsti varaforseti minn og er mér mjög mikilvægur,“ sagði Ceferin í Gazzetta dello Sport á fimmtudag eftir að hafa verið viðstaddur umspilsleikinn í Bosníu. Auk þess að endurlífga landsliðið mun sá sem tekur við af Gravina fá það verkefni að gera hrörlega leikvanga Ítalíu klára fyrir Evrópumótið 2032. Ítalía á að halda EM 2032 ásamt Tyrklandi. Forseti Knattspyrnusambands Evrópu varaði ítölsku þjóðina við því að hún gæti misst Evrópumótið. Í viðtalinu við Gazzetta dello Sport er Ceferin vægðarlaus í umfjöllun sinni um leikvanga landsins. Hann lýsir ástandinu sem „einu því versta í Evrópu“. Ítalía á að halda EM í fótbolta eftir sex ár ásamt Tyrklandi. Ef ekki verður mótið ekki á Ítalíu „EM 2032 er á dagskrá og mun fara fram, um það er enginn vafi. Ég vona bara að innviðirnir á Ítalíu verði tilbúnir. Ef svo er ekki, verður mótið ekki haldið á Ítalíu,“ segir Ceferin við Gazzetta. Hinn valdamikli forráðamaður UEFA bendir á að stærsta áskorun ítalskrar knattspyrnu sé sambandið milli knattspyrnuyfirvalda og stjórnmálanna. Í október verður Ítalía að tilnefna þá fimm leikvanga sem munu hýsa leiki á EM 2032. Ellefu borgir eru nú í framboði: Róm, Flórens, Bologna, Verona, Mílanó, Genúa, Bari, Napólí, Tórínó, Cagliari og Palermo. Ítalía getur kynnt nýja leikvanga eða velli sem þarf að endurbyggja, svo lengi sem framkvæmdir hefjast fyrir mars 2027. Aðeins leikvangur Juventus í Tórínó er fullkomlega tilbúinn til að hýsa leiki á mótinu en áætlað er að gera verulegar endurbætur á nokkrum öðrum leikvöngum. View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) EM 2032 í fótbolta Ítalski boltinn Mest lesið Bernardo Silva yfirgefur City: „Allar góðar sögur enda“ Enski boltinn Goðsögn hleður Guðjón Val og Gummersbach lofi Handbolti Mun aldrei jafna sig á tapinu gegn Íslandi á EM: „Var mér mjög erfitt“ Fótbolti Van Dijk segir að Liverpool hafi gefist upp gegn City Enski boltinn Wilder skoraði á Joshua: „Hann er hræddur“ Sport Albert svarar fyrir sig: Með skýr skilaboð til mannsins sem reif treyju hans Fótbolti Leeds í undanúrslit í fyrsta sinn í 39 ár eftir ótrúlega dramatík Enski boltinn Algjör ringulreið: Leik frestað hjá Alfons og Stefáni eftir ótrúlega uppákomu Fótbolti McGregor mætti óvænt og barðist í Dublin Sport Hetja Leeds: „Þetta eru töfrar bikarsins“ Enski boltinn Fleiri fréttir Bernardo Silva yfirgefur City: „Allar góðar sögur enda“ Van Dijk segir að Liverpool hafi gefist upp gegn City Fyrirliðinn sneri aftur og skoraði tvö gegn Rómverjum Hetja Leeds: „Þetta eru töfrar bikarsins“ Fá City eftir að hafa slegið Arsenal út Leeds í undanúrslit í fyrsta sinn í 39 ár eftir ótrúlega dramatík Samvinna Emils og Birnis gerði gæfumuninn Reykjavíkurslagur KR og Vals færður inn í Egilshöll Leik hætt hjá Arnóri um stundarsakir vegna slagsmála Fóru illa að ráði sínu án Tómasar Stefán Ingi og Alfons allt í öllu í sigri í nágrannaslag Stefán Teitur spilaði fyrri hálfleikinn í svekkjandi jafntefli „Vonandi keppa þeir af alvöru um það að komast í topp þrjá“ Algjör ringulreið: Leik frestað hjá Alfons og Stefáni eftir ótrúlega uppákomu Besta-spáin 2026: Skref fyrir skref Mun aldrei jafna sig á tapinu gegn Íslandi á EM: „Var mér mjög erfitt“ Sérfræðingarnir svara: Hverjir valda mestum vonbrigðum í sumar? Albert svarar fyrir sig: Með skýr skilaboð til mannsins sem reif treyju hans Ótrúlegt ævintýri að raungerast á Íslendingaslóðum Neyðist til að hætta eftir margra mánaða greiningarferli Markaveislan í bikarnum: Nýir menn stimpla sig rækilega inn Börsungar nýttu sér óvænt tap Real Madrid Kristian gerði sínu gamla félagi grikk Hákon reimaði á sig markaskóna í kvöld Skytturnar úr leik: Dýrlingarnir sýndu Arsenal enga miskunn „Menn hafa alltaf eitthvað að segja“ Lærisveinar Sigga Ragga á toppnum í Færeyjum Elías varði víti í annars svekkjandi leik Kristófer með tvennu er Blikar flugu áfram í bikarnum Rifnar treyjur og rauð spjöld: Albert og Suslov sáu rautt eftir að upp úr sauð Sjá meira