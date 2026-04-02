Mæta meisturum Arsenal eftir sigur í framlengingu Sindri Sverrisson skrifar 2. apríl 2026 21:43 Lily Yohannes skoraði markið mikilvæga sem á endanum skilaði Lyon áfram í framlengingu. Getty/Catherine Steenkeste Lyon setti í fluggír í framlengingu og sló út Wolfsburg í slag tveggja stórvelda í Meistaradeild kvenna í fótbolta í kvöld. Lyon var 1-0 undir eftir fyrri leik liðanna en Lily Yohannes var fljót að jafna metin í einvíginu með marki eftir korters leik í kvöld. Staðan í einvíginu var hins vegar enn jöfn eftir 90 mínútur í kvöld og því var gripið til framlengingar. Þar skoruðu heimakonur þrjú mörk. Melchie Dumornay og Damaris Berta Egurrola skoruðu undir lok fyrri hluta framlengingarinnar og Tabitha Chawinga innsiglaði svo sigurinn alveg í lokin. Lyon mun því mæta ríkjandi meisturum Arsenal í undanúrslitunum en í hinu einvíginu mun Glódís Perla Viggósdóttir glíma við Barcelona með liði sínu Bayern München.