Gæti Guardiola tekið við Ítölum? Sindri Sverrisson skrifar 2. apríl 2026 23:16 Antonio Conte og Pep Guardiola eru nefndir sem mögulegir arftakar Gennaro Gattuso, í grein La Gazzetta dello Sport. Blaðið viðurkennir þó að óvíst sé hvort einhver von sé um að fá Guardiola. Getty/Molly Darlington Eftir enn ein vonbrigði Ítalíu í undankeppni HM í fótbolta velta Ítalir nú vöngum yfir því hver sé best til þess fallinn að reisa liðið úr öskustónni. Vinsælasta íþróttablað Ítalíu hefur nú nefnt Pep Guardiola sem óvæntan kost í stöðunni. Eftir heimsmeistaratitilinn 2006 féllu Ítalir úr leik í riðlakeppninni á HM 2010 og 2014, og hafa svo hreinlega ekki komist inn á HM síðan þá. Undir stjórn Gennaro Gattuso tapaði Ítalía í úrslitaleik HM-umspils gegn Bosníu á þriðjudaginn, eftir vítaspyrnukeppni. Þar með þykir ljóst að dagar Gattuso séu taldir og leit að arftaka hans virðist hreinlega hafin. Max Allegri og þeir Roberto Mancini og Antonio Conte, sem áður hafa stýrt ítalska landsliðinu, eru helst taldir líklegir kostir í stöðunni. Allegri er hins vegar í starfi hjá AC Milan og Conte hjá Napoli en talið er að auðvelt yrði að sækja Mancini frá Al-Sadd. Það segir La Gazzetta dello Sport alla vega en blaðið nefnir einnig möguleikann á að sannfæra Guardiola um að taka við starfinu og gjörbylta mögulega leikaðferð ítalska liðsins. Útlendingur hefur ekki þjálfað Ítalíu síðan Giulio Valcareggi stýrði liðinu í fjórum leikjum á sjöunda áratug síðustu aldar en Guardiola þykir óneitanlega afar fýsilegur kostur. Talið er að hann sé á sínu lokatímabili með Manchester City og að þar með yrði mögulegt að fá hann til starfa í sumar. Guardiola hefur stýrt City frá árinu 2016 með einstökum árangri, eftir að hafa áður rakað inn verðlaunum sem þjálfari Bayern og Barcelona. Hann er ekki ókunnugur Ítalíu enda spilaði hann þar með bæði Brescia og Roma, talar reiprennandi ítölsku og ferðast reglulega til Ítalíu í fríum. Gazzettan segir að ekki séu margir ítalskir kostir í stöðunni og kannski hálftilgangslaust að breyta til núna og láta Gattuso fara, nema að til boða standi toppkostur eins og Guardiola. Hvort það sé gerlegt að landa honum er hins vegar annað mál.