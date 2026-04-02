Íslenskur sigurvegari á fyrstu leiktíð Evrópubikarsins Sindri Sverrisson skrifar 2. apríl 2026 19:14 Fanney Inga Birkisdóttir fær silfur eða gull á fyrstu leiktíð Evrópubikarsins. Getty/Alex Grimm Íslenskar landsliðskonur og sænsk lið munu mætast í úrslitaeinvígi Evrópubikarsins í fótbolta en þetta varð ljóst þegar undanúrslitunum lauk í kvöld. Fanney Inga Birkisdóttir átti flottan leik í marki Häcken sem þó tapaði 1-0 á heimavelli gegn Frankfurt. Það skipti þó engu máli því Häcken hafði unnið 3-0 á útivelli og vann því einvígið samtals 3-1. Hin 18 ára Thelma Karen Pálmadóttir spilar því úrslitaleik í Evrópukeppni aðeins nokkrum mánuðum eftir að hafa byrjað atvinnumannsferil sinn. Hún var í byrjunarliði Häcken í kvöld og lék fram á 66. mínútu. Í úrslitaleiknum spila þær Thelma og Fanney við stöllu sína úr íslenska landsliðinu, miðvörðinn Guðrúnu Arnardóttur, því Hammarby sló Spörtu Prag út í hinu undanúrslitaeinvíginu. Hammarby var með 3-2 forskot eftir útileikinn en vann svo 2-0 á heimavelli í kvöld. Guðrún, sem sneri aftur til Svíþjóðar í vetur og gekk í raðir Hammarby, lék allan leikinn í vörn liðsins. Úrslitaeinvígið í Evrópubikarnum, sem er ný keppni og sú næststerkasta á eftir Meistaradeild Evrópu, er tveggja leikja einvígi. Fyrri leikurinn verður á heimavelli Hammarby en seinni leikurinn í Gautaborg á heimavelli Häcken. Evrópubikar kvenna í fótbolta