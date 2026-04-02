Niður­lægðu Real og mæta Glódísi

Sindri Sverrisson skrifar
Barcelona skoraði sex mörk í kvöld. Getty/David Ramos

Hið sigursæla lið Barcelona gerði hreinlega grín að erkifjendum sínum í Real Madrid, í 8-liða úrslitum Meistaradeildar kvenna í fótbolta.

Barcelona-liðið hafði unnið fyrri leik liðanna 6-2 en bætti svo um betur á heimavelli í kvöld og vann þar 6-0 sigur, og einvígið því samtals 12-2.

Barcelona, sem hlaut silfur eftir tap gegn Arsenal í úrslitaleiknum á síðustu leiktíð, mætir því Bayern München, með Glódísi Perlu Viggósdóttur í broddi fylkingar, í undanúrslitunum 25. apríl og 2. maí.

Hin norska Caroline Graham Hansen skoraði tvö marka Barcelona í kvöld og lagði upp eitt. Alexia Putellas skoraði fyrsta markið strax á 8. mínútu og staðan var orðin 4-0 í hálfleik, eftir mörk frá Hansen, Irene Paredes og Ewu Pajor. 

Hansen bætti við seinna marki sínu snemma í seinni hálfleik og Esmee Brugts skoraði svo lokamarkið.

