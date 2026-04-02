Sendi­herrum og skrif­stofu­stjórum stokkað

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Breytingarnar taka gildi fyrsta ágúst.

Flutningar á forstöðumönnum sendiskrifstofa í utanríkisþjónustunni eru áætlaðir 1. ágúst næstkomandi.

Bergdís Ellertsdóttir, sendiherra, flyst frá utanríkisráðuneytinu til starfa sem sendiherra Íslands í Peking. Hún tekur við af Þóri Ibsen, sem fer í námsleyfi og lýkur störfum í kjölfarið.

Bryndís Kjartansdóttir, sendiherra Íslands í Stokkhólmi, flyst til starfa sem fastafulltrúi Íslands gagnvart Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu í Vín. Hún tekur við af Helgu Hauksdóttur, sem flyst til starfa í ráðuneytið.

Elín Rósa Sigurðardóttir, skrifstofustjóri, flyst frá ráðuneytinu til starfa sem sendiherra Íslands í Stokkhólmi.

Ragnar Kristjánsson, skrifstofustjóri, flyst frá ráðuneytinu til starfa sem sendiherra Íslands í Osló. Hann tekur við af Högna Kristjánssyni, sem flyst til starfa í ráðuneytið.

Nína Björk Jónsdóttir, forstöðumaður GRÓ, flyst frá ráðuneytinu til starfa sem sendiherra Íslands í Helsinki. Hún tekur við af Haraldi Aspelund, sem flyst til starfa í ráðuneytið.

Katrín Einarsdóttir, prótókóllstjóri, flyst frá ráðuneytinu til starfa sem forstöðumaður sendiráðs Íslands í Kampala. Hún tekur við af Hildigunni Engilbertsdóttur, sem flyst til starfa í ráðuneytið.

Tómas Orri Ragnarsson, deildarstjóri, flyst frá ráðuneytinu til starfa sem aðalræðismaður Íslands í Nuuk. Hann tekur við af Þórði Bjarna Guðjónssyni, sem lætur af störfum sökum aldurs.

