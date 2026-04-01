Ráðherra vissi af gabbi um kílómetragjald fyrir fram Kjartan Kjartansson skrifar 1. apríl 2026 11:40 Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, (t.v.) og Andrés Magnússon, blaðamaður Morgunblaðsins, (t.h.) tóku höndum saman um að blekkja bíleigendur um kílómetragjald í dag. Vísir/Vilhelm Aprílgabb sem birtist í Morgunblaðinu og mbl.is í morgun um meinta niðurfellingu á kílómetragjaldi var með vitund fjármálaráðherra. Skattstjóri segir blekkingar af þessu tagi ekki heppilegar. Ráðherra segist sennilega ekki hafa gefið grænt ljós á gabbið hefði hann vitað hvernig það yrði útfært. Slegið var upp í Morgunblaðinu og á vefsíðu blaðsins að hægt væri að sækja um afslátt eða niðurfellingu á kílómetragjaldi hjá Skattinum vegna sérstakra aðstæðna í dag. Umsókn um það þyrfti að berast fyrir lok dags í dag. Fréttinni fylgdu beinar tilvitnanir í Daða Má Kristófersson, fjármálaráðherra, sem virtust styðja fullyrðingar blaðsins um afsláttinn. Kílómetragjaldið hefur verið umdeilt og þúsundum undirskrifta verið safnað gegn því á undanförnum dögum. Enginn fótur er þó fyrir fréttinni eins og bent er á í knappri tilkynningu á vef Skattsins. Þar segir að fréttin sé aprílgabb blaðsins. Stjórnendur Skattsins lýsa óánægju með uppátækið vegna álags á starfsfólk og viðskiptavini. Daði Már segir að Morgunblaðið hafi leitað til hans varðandi aprílgabb um kílómetragjaldið. Hann vissi ekki hvernig það yrði en hann hefði ekki talið ástæðu til þess að gera athugasemd við það. Beinar tilvitnanir í hann séu tilbúningur blaðamanns Morgunblaðsins. „Ég sagði þeim að þetta væri þannig efni að ég myndi nú ráðleggja þeim að fara varlega,“ segir fjármálaráðherra við Vísi. Eykur álag á Skattinn og viðskiptavini Gabbið vakti ekki kátínu hjá Skattinum sem þurfti að takast á við afleiðingar þess í morgun. Unnur Ýr Kristjánsdóttir, sviðsstjóri þjónustusviðs Skattsins, segir að stofnunin hafi ekki haft neinar upplýsingar um hvað stæði til. „Við hörmum þetta gabb því við viljum veita góða þjónustu og þetta er ekki til þess fallið. Okkur þykir afskaplega miður að fólk sé jafnvel að koma langan veg í svona erindisleysi,“ segir hún við Vísi. Snorri Olsen ríkisskattstjóri.Stjórnarráðið Snorri Olsen, skattstjóri, segist ekki vita til þess að Skatturinn hafi fengið formlega ábendingu um gabbið frá ráðuneytinu. „Við auðvitað viljum helst að okkar viðskiptavinir séu vel upplýstir og fái góða þjónustu. Það er náttúrulega ekki heppilegt að blekkja þá,“ segir Snorri. Gabbið eykur álag á framlínustarfsfólk Skattsins og viðskiptavini hans, að sögn Unnar Ýrar. Hún vill ekki tjá sig um hvort að það hafi verið dómgreindarleysi af ráðherra að taka þátt í gabbi af þessu tagi. „Skatturinn hafði engar upplýsingar um að þetta stæði til og þetta kom okkur bara í opna skjöldu þegar við lásum þetta inn á mbl í morgun.“ Ekki virðist þó almenn vitneskja hafa verið um gabbið því Vísir fékk upphaflega þær upplýsingar frá ráðuneytinu að ráðherra hefði ekki verið með í ráðum og að tilvitnanir í hann væru skáldaðar af hálfu Morgunblaðsins. Síðar sagði það að ráðherra hefði vitað af gabbinu fyrir fram. Meðvitaður um gremju Skattsins Daði Már segist meðvitaður um óánægju starfsmanna Skattsins. Hann hefði aldrei haft frumkvæði að gabbinu sjálfur og þess vegna hafi hann beðið Morgunblaðið um að stíga varlega til jarðar. Hefðirðu samþykkt þetta ef þú hefðir vitað hver útfærslan yrði? „Nei, það hefði ég sennilega ekki gert. En ég vil nú líka viðurkenna að mér finnst þessi siður að gera aprílgabb býsna skemmtilegur og hefði þess vegna þurft mikið til að ég segði nei. En eins og ég segi þá vissi ég ekki hver útfærslan yrði.“ Álag á Skattinn jókst eftir gabb um kílómetragjald.Vísir Finnst þér eftir á hyggja að það hafi verið dómgreinarleysi? Ég veit það ekki. Eins og ég segi, kannski hefði ég átt að krefjast þess að fá að vita nákvæmlega um hvað þetta snerist. 