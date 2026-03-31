Fótbolti

Marka­laust hjá Heimi í kvöld eftir HM von­brigðin

Aron Guðmundsson skrifar
Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands Vísir/Getty

Írska landsliðið, sem spilar undir stjórn Heimis Hallgrímssonar, gerði markalaust jafntefli við Norður-Makedóníu á heimavelli í æfingarleik í kvöld.

Bæði lið töpuðu undanúrslitaleikjum sínum í umspili um HM sæti á dögunum og mættust því innbyrðis í leik í kvöld þar sem að engu öðru var að keppa en stoltinu. 

Vonbrigði eftir að hafa séð HM drauminn verða að engu en írsku áhorfendurnir í Dublin í kvöld fengu lítið fyrir peninginn. 

Ekkert mark var skorað í leiknum sem Írar höfðu þó töluverða yfirburði í af tölfræði leiksins að dæma. 

Heimir skrifaði á dögunum undir nýjan samning við írska knattspyrnusambandið fram yfir Evrópumótið árið 2028 þar sem Írar verða á heimavelli. Næsta verkefni liðsins fer fram í maí. Þá mætir liðið Katar.

Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands

