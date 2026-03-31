Gylfi Þór Sigurðsson skoraði eina mark Íslands í 1-1 jafntefli liðsins gegn Haítí er liðin mættust í æfingarleik í Toronto í kvöld. Mark Gylfa má sjá neðar í fréttinni.
Þetta var 28. mark Gylfa Þórs með íslenska landsliðinu en með því nær hann nú tveggja marka forskoti á næstu menn sem markahæsti leikmaður íslenska landsliðsins frá upphafi.
Mark Gylfa í kvöld kom eftir stoðsendingu frá Loga Tómassyni og sýndi Gylfi mikla yfirvegun í afgreiðslu sinni. Haítí tókst að jafna leikinn undir lokin.
Lokatölur í Toronto 1-1 jafntefli. Jafntefli gegn Kanada og Haítí niðurstaðan í þessum landsleikjaglugga.
Markaskorarinn Gylfi Þór undirbýr sig nú fyrir opnunarleik Bestu deildarinnar sem fer fram á föstudaginn í næstu viku þegar að Víkingar, sem eru ríkjandi Íslandsmeistarar, taka á móti Breiðabliki í sannkölluðum stórleik.