Fótbolti

Sjáðu Gylfa Þór bæta við marka­met sitt

Aron Guðmundsson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson í leik með íslenska landsliðinu vísir/Anton

Gylfi Þór Sigurðsson skoraði eina mark Íslands í 1-1 jafntefli liðsins gegn Haítí er liðin mættust í æfingarleik í Toronto í kvöld. Mark Gylfa má sjá neðar í fréttinni.

Þetta var 28. mark Gylfa Þórs með íslenska landsliðinu en með því nær hann nú tveggja marka forskoti á næstu menn sem markahæsti leikmaður íslenska landsliðsins frá upphafi. 

Mark Gylfa í kvöld kom eftir stoðsendingu frá Loga Tómassyni og sýndi Gylfi mikla yfirvegun í afgreiðslu sinni. Haítí tókst að jafna leikinn undir lokin.

Lokatölur í Toronto 1-1 jafntefli. Jafntefli gegn Kanada og Haítí niðurstaðan í þessum landsleikjaglugga. 

Markaskorarinn Gylfi Þór undirbýr sig nú fyrir opnunarleik Bestu deildarinnar sem fer fram á föstudaginn í næstu viku þegar að Víkingar, sem eru ríkjandi Íslandsmeistarar, taka á móti Breiðabliki í sannkölluðum stórleik. 

Klippa: Ísland 1-1 Haítí
Landslið karla í fótbolta

