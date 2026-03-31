„Íran mun spila á HM“

Gianni Infantino, forseti Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, segir að Íran muni taka þátt á komandi heimsmeistaramóti og spila leiki sína í Bandaríkjunum.
Mikil óvissa hefur ríkt um þátttöku Írans og spurningar um hvar liðið spili leiki á mótinu, taki það þátt. Allir þrír leikir liðsins eiga að fara fram í Bandaríkjunum en í ljósi þess að Bandaríkin réðust á Íran ásamt Ísrael hafa ráðamenn í írönskum fótbolta útilokað að spila í Bandaríkjunum í sumar.
Íranska knattspyrnusambandið hóf viðræður við yfirvöld í Mexíkó um að færa leiki liðsins þangað, frá Bandaríkjunum. Kanadísk stjórnvöld hafa einnig boðist til að halda leiki Írans, þurfi á því að halda.
Sömuleiðis hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti sagt ólíklegt að Íran spili í Bandaríkjunum næsta sumar. Skömmu eftir að Infantino sagði síðast að Íran myndi spila leikina þar í landi sagði Trump þveröfugt örfáum dögum síðar og hvatti Írana til að halda sig fjarri.
Nú hefur Infantino aftur sagt það liggja fyrir að Íran spili leiki sína á fyrirhuguðum stað í Bandaríkjunum.
„Íran verður á HM“, sagði Infantino við AFP-fréttastofuna. „Við erum hæstánægð því þeir eru með mjög sterkt lið. Ég er mjög glaður. Leikirnir fara fram þar sem þeir eiga að vera, samkvæmt drættinum,“ segir Infantino og á þar við um staðsetningarnar í Bandaríkjunum.
Íran spilar alla þrjá leiki liðsins í Bandaríkjunum; við Nýja-Sjáland og Belgíu í Los Angeles 15. og 21. júní og við Egyptaland í Seattle 26. júní.
Áhugavert verður að sjá hvernig írönsk yfirvöld annars vegar og Donald Trump hins vegar bregðast við yfirlýsingu Infantino í þetta skiptið.
Íranska knattspyrnusambandið heldur sig við áætlanir um að taka þátt í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins í Norður-Ameríku í sumar þrátt fyrir árásir Bandaríkjanna á landið.
Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, virðist hafa útilokað að leikir Írans á heimsmeistaramótinu í sumar verði færðir frá Bandaríkjunum til Mexíkó.
Enn ríkir óvissa um þátttöku landsliðs Írans á HM karla í fótbolta í sumar. Knattspyrnusamband landsins á í viðræðum við yfirvöld í Mexíkó um að spila leiki liðsins þar, fremur en í Bandaríkjunum.
Leikmenn íranska karlalandsliðsins í fótbolta hafa sent frá sér yfirlýsingu þar sem þeir segja að enginn geti bannað þeim að keppa á HM 2026. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði að ef til vill væri betra að Íranir héldu sig heima þegar HM fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar.
Gianni Infantino, forseti FIFA, segir Donald Trump Bandaríkjaforseta hafa fullvissað sig um að landslið Írans sé velkomið til Bandaríkjanna á HM í sumar og að mótið muni sameina heiminn. Orð hans virka hjákátleg á meðan gestgjafinn ræðst á eitt þátttökuríkjanna og útilokar stuðningsmenn frá því að sjá þar leiki.
Útlit er fyrir að Íran segi sig úr heimsmeistaramóti karla í fótbolta í sumar sökum árása Bandaríkjanna og Ísraels. Það yrðu söguleg tíðindi og sagnfræðingur segir stöðuna geta orðið vandræðalega fyrir FIFA.