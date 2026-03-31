Logi hleypur í skarðið fyrir Jóhann Pál

Árni Sæberg skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, er farinn í fæðingarorlof.
Vísir/Anton Brink

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, er farinn í tímabundið leyfi vegna fæðingarorlofs. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar- og háskólaráðherra leysir Jóhann Pál af á meðan á leyfinu stendur og fer með málefni umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis.

Þetta segir í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins. Jóhann Páll og Anna Bergljót Gunnarsdóttir efnafræðingur eiga von á sínu öðru barni.

Leiðrétting: Upphaflega var ritað að þau Jóhann Páll og Anna Bergljót hefðu þegar eignast barn en það rétta er að þau eiga von á því á næstu dögum.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Fæðingarorlof Samfylkingin

