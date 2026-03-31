Fyrsti mótframbjóðandi formannsins rekinn af skrifstofunni Kjartan Kjartansson skrifar 31. mars 2026 14:00 Guðrún Elín Pálsdóttir (f.v.) stendur frammi fyrir fyrsta mótframboðinu frá því að hún varð formaður VLFS fyrir tíu árum. Hún sagði Bergþóru Haralds Eiðsdóttur (t.h.) mótframbjóðanda sínum upp störfum fyrir mánuði. Vísir Væntanlegur mótframbjóðandi formanns Verkalýðsfélags Suðurlands til tíu ára var rekinn sem bókari félagsins um síðustu mánaðamót. Hann gagnrýnir að formanns- og stjórnarkjör hafi enn ekki verið auglýst þrátt fyrir að formaðurinn hafi þegar lýst yfir framboði. Bergþóra Haralds Eiðsdóttir hyggst bjóða fram lista gegn A-lista Guðrúnar Elínar Pálsdóttur, formanns og framkvæmdastjóra Verkalýðsfélags Suðurlands (VLFS). Þetta verður fyrsta mótframboðið sem Guðrún Elín fær en hún hefur verið sjálfkjörin formaður undanfarin tíu ár. Hún hefur jafnframt starfað á skrifstofu félagsins í tæpan aldarfjórðung. Guðrún Elín sagði Bergþóru upp störfum með bréfi um síðustu mánaðamót. Í samtali við Vísi segir Bergþóra að vísað hafi verið til „heildarmats á samstarfi á vinnustaðnum“ sem rökstuðnings fyrir uppsögninni. Hún hafi verið byrjuð að undirbúa framboð sitt áður en hún var rekin en hún viti ekki hvort Guðrúnu Elínu hafi verið kunnugt um það þegar hún sagði henni upp störfum fyrir mánuði. Guðrún Elín staðfestir að Bergþóru hafi verið sagt upp störfum en segir að hún gefi ástæður þess ekki upp. Mótframboðið hefur rýmri frest Þrátt fyrir að bæði Guðrún Elín og Bergþóra hafi auglýst framboð sín opinberlega liggur enn ekki fyrir hvenær atkvæðagreiðslan verður haldin. Guðrún Elín segir að dagsetning liggi ekki fyrir en atkvæðagreiðsla verði líklega haldin í apríl eða maí. Þegar kjörstjórn félagsins hafi ákveðið dagsetningu þurfi A-listi uppstillingarnefndar að liggja fyrir tveimur vikum fyrir kjördag. Mótframbjóðendur hafa viku lengur til þess að leggja fram sinn lista, allt þar til sjö dagar eru til kjördags. Guðrún Elín Pálsdóttir, formaður Verkalýðsfélags Suðurlands.Vísir/Magnús Hlynur Bergþóra gagnrýnir að dagsetning kjörsins hafi enn ekki verið auglýst og að upplýsingar um hverjir sitja í uppstillingarnefnd og trúnaðarráði VLFS hafi verið fjarlægðar af vefsíðu félagsins. „Ég veit ekki hvenær verður kosið, ég veit ekki hvernig verður kosið. Mér finnst þetta mjög óheiðarlegt. Við erum verkalýðsfélag og það á að vera lýðræði. Stjórnin á að fagna öllum framboðum og stjórn og uppstillinganefnd, þó að hún setji þennan lista fram, eiga að vera hlutlaus,“ segir Bergþóra. Hún bendir á að fólk sem hafi setið í uppstillinganefnd þegar upplýsingar voru opinberar um hana hafi lýst yfir stuðningi við framboð Guðrúnar Elínar opinberleg. Fær ekki aðgang að félagaskrá Þar til kjörið verður auglýst segist Bergþóra ekki geta skilað inn framboðslista eða fengið aðgang að félagaskrá sem Guðrún Elín hafi í krafti stöðu sinnar. „Þannig að ég næ ekkert í félagsmenn. Á meðan get ég ekkert kynnt mig. Þetta er ekki lýðræðislegt,“ segir Bergþóra. Í grein sem Bergþóra skrifaði á Vísi í dag er henni tíðrætt um traust og gagnsæi innan verkalýðsfélagsins. „Félagsmenn eiga rétt á að vita hvernig og hvaða ákvarðanir eru teknar, hvaða nefndir starfa á þeirra vegum, hvernig kosningum er háttað og hvaða leikreglur gilda. Lýðræði á ekki að vera tæknilegt atriði sem aðeins fáir skilja. Það á að vera sýnilegt,“ skrifar hún. Í samtali við Vísi bendir hún á að hvorki fundargerðir stjórnar VLFS né ársskýrslur séu aðgengilegar á vefsíðu félagsins. Um sautján hundruð manns eru í VLFS samkvæmt vefsíðu félagsins. Það varð til við samruna þriggja verkalýðsfélaga á Suðurlandi árið 2011: Verkalýðsfélagsins Rangæings, Verkalýðsfélagsins Samherja og Verkalýðsfélagsins Víkings. Félagssvæðið er frá Þjórsá í vestri að Lómagnúpi í austri. Stéttarfélög Árborg Mest lesið „Hann er bara dáinn“: Telur að mistök hafi verið gerð hjá Neyðarlínunni Innlent Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp en fimm mál felld niður Innlent „Kostuðu páskaeggin sjö hundruð þúsund krónur?!“ Innlent „Þá er ég hræddur um að þetta kerfi falli um sjálft sig“ Innlent Í meðferð eftir fjárdrátt hjá Viðreisn Innlent Árásarmenn teknir af lífi innan 90 daga Erlent Andspyrna á Íslandi sé hvatning fyrir þau sem heima eru Innlent „Bandaríkin verða ekki lengur til staðar fyrir ykkur“ Erlent Ósætti vegna dymbilvikulokana í leikskólum Garðabæjar Innlent Maðurinn er fundinn Innlent Fleiri fréttir Edition-málið komið aftur til saksóknara og farbann framlengt Skúli Tómas: Áfall að ákært sé í einu máli Þremur vísað úr landi eftir að hafa stolið fatnaði „Þetta er í fyrsta sinn á ævinni sem mér er stefnt fyrir eitthvað“ Engin þjóðarsátt án skýrra aðgerða „Við krossum bara fingur“ „Kostuðu páskaeggin sjö hundruð þúsund krónur?!“ Útlit fyrir að rætist úr páskaveðrinu og ASÍ kallar eftir frumkvæði frá ríkisstjórninni Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp en fimm mál felld niður Ekki sannfærð um aðild en kallar eftir kjölfestu í umræðu Gripinn með fíkniefni í bíl um borð í Norrænu Í meðferð eftir fjárdrátt hjá Viðreisn Hellisheiði opin en Þrengsli enn lokuð Færri strætóferðir um páskana Fær vægari dóm en greiðir hærri miskabætur Hellisheiðin opin að nýju og snjókoma í borginni „Hann er bara dáinn“: Telur að mistök hafi verið gerð hjá Neyðarlínunni Andspyrna á Íslandi sé hvatning fyrir þau sem heima eru Handtökur vegna þjófnaða, eignaspjalla og líkamsárása „Þá er ég hræddur um að þetta kerfi falli um sjálft sig“ Maðurinn er fundinn Ósætti vegna dymbilvikulokana í leikskólum Garðabæjar Ferðamennirnir þaulvanir og breytt landslag Tvöfaldur verðmunur á Súðavíkurgöngum Guðrúnu frjálst að fara með ósannindi en þurfi að ábyrgjast fyrir dómi Grímuklæddir menn vistaðir í fangaklefa Voru send í skólasund eftir slysið Solaris stefnir formanni Sjálfstæðisflokksins Börn send fótgangandi í sund eftir bílslys Mörg þúsund manns hafa skrifað undir afnám kílómetragjaldsins Sjá meira