Gripinn með fíkni­efni í bíl um borð í Nor­rænu

Kjartan Kjartansson skrifar
Ferjan Norræna er ein þeirra leiða sem innflytjendur fíkniefna nota til þess að smygla ólöglegum efnum til landsins. Myndin er úr safni. Vísir/Jóhann K. Jóhannsson

Farþegi sem kom til landsins með ferjunni Norrænu á föstudag var handtekinn eftir að umtalsvert magn fíkniefna fannst í bíl hans. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald og dvelur í fangelsinu á Hólmsheiði.

Ekki kemur fram hvers kyns fíkniefni maðurinn smyglaði til landsins í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Þar segir að Héraðsdómur Austurlands hafi úrskurðað hann í tveggja vikna gæsluvarðhald. 

Honum var flogið til Reykjavíkur og hann vistaður á Hólmsheiði. Lögreglan segist hafa notist stuðning Landhelgisgæslunnar, sérsveitar ríkislögreglustjóra og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu við það.

Fjórum farþegum sem komu til landsins með sömu ferju var vísað frá þar sem þeir höfðu ekki heimild til dvalar á landinu. Þeir sigldu allir til baka með Norrænu sama dag, að sögn lögreglu.

Lögreglumál Fjarðabyggð Norræna Fíkniefnabrot

