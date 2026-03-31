Ítalskur hermaður fylgdist með æfingu Bosníu fyrir umspilsleikinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 31. mars 2026 12:31 Hermaðurinn áhugasami sem fylgdist með æfingu Bosníu fyrir umspilsleikinn gegn Ítalíu. Bosníumenn sökuðu Ítali um að senda njósnara til að fylgjast með æfingu þeirra fyrir leik liðanna í umspili um sæti á HM. Um misskilning var hins vegar að ræða. Fyrstu fimmtán mínúturnar af æfingu bosníska liðsins í Butmir voru opnar fyrir fjölmiðla. Maður einn fylgdist þó lengur með æfingunni og myndaði hana. Honum var á endanum vísað í burtu af svæðinu. Bosnískir fjölmiðlar töldu að Ítalir hefðu sent manninn til að njósna um bosníska liðið fyrir leikinn mikilvæga í Zenica í kvöld. Svo reyndist þó ekki vera því maðurinn með myndavélina er ítalskur hermaður sem er staddur í Bosníu vegna verkefnis á vegum Evrópusambandsins, EUFOR. Bosníumenn kvörtuðu til EUFOR sem staðfesti að ítalska knattspyrnusambandið hefði ekkert vitað af hermanninum. Hann var einfaldlega í Butmir fyrir tilviljun og ákvað að mynda æfinguna af einskærri forvitni. Ítalir tryggðu sér sæti í úrslitaleiknum í umspilinu með 2-0 sigri á Norður-Írum á fimmtudaginn. Bosnía vann hins vegar Wales í vítaspyrnukeppni sama dag. Ítalska liðið freistar þess nú að komast á HM eftir að hafa misst af mótunum í Rússlandi 2018 og Katar 2022. Ítalía varð heimsmeistari 2006 en komst ekki upp úr riðlakeppninni á HM 2010 og 2014. Liðið sem vinnur leikinn í Zenica lendir í riðli með Kanada, Katar og Sviss á HM.