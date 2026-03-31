Fótbolti

Ítalskur her­maður fylgdist með æfingu Bosníu fyrir um­spils­leikinn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hermaðurinn áhugasami sem fylgdist með æfingu Bosníu fyrir umspilsleikinn gegn Ítalíu.
Bosníumenn sökuðu Ítali um að senda njósnara til að fylgjast með æfingu þeirra fyrir leik liðanna í umspili um sæti á HM. Um misskilning var hins vegar að ræða.

Fyrstu fimmtán mínúturnar af æfingu bosníska liðsins í Butmir voru opnar fyrir fjölmiðla. Maður einn fylgdist þó lengur með æfingunni og myndaði hana. Honum var á endanum vísað í burtu af svæðinu.

Bosnískir fjölmiðlar töldu að Ítalir hefðu sent manninn til að njósna um bosníska liðið fyrir leikinn mikilvæga í Zenica í kvöld.

Svo reyndist þó ekki vera því maðurinn með myndavélina er ítalskur hermaður sem er staddur í Bosníu vegna verkefnis á vegum Evrópusambandsins, EUFOR.

Bosníumenn kvörtuðu til EUFOR sem staðfesti að ítalska knattspyrnusambandið hefði ekkert vitað af hermanninum. Hann var einfaldlega í Butmir fyrir tilviljun og ákvað að mynda æfinguna af einskærri forvitni.

Ítalir tryggðu sér sæti í úrslitaleiknum í umspilinu með 2-0 sigri á Norður-Írum á fimmtudaginn. Bosnía vann hins vegar Wales í vítaspyrnukeppni sama dag.

Ítalska liðið freistar þess nú að komast á HM eftir að hafa misst af mótunum í Rússlandi 2018 og Katar 2022. Ítalía varð heimsmeistari 2006 en komst ekki upp úr riðlakeppninni á HM 2010 og 2014.

Liðið sem vinnur leikinn í Zenica lendir í riðli með Kanada, Katar og Sviss á HM.

HM 2026 í fótbolta

