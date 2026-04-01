Íslenski boltinn

Sér­fræðingarnir svara: Hver hefur mest að sanna í sumar?

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Sérfræðingar Stúkunnar segja nokkra leikmenn Bestu deildar karla hafa ýmislegt að sanna í sumar.
Keppni í Bestu deild karla hefst föstudaginn 10. apríl þegar Íslandsmeistarar Víkings taka á móti Breiðabliki.

Í tilefni þess að það styttist óðum í fótboltasumarið fékk Vísir sérfræðinga Stúkunnar, þá Bjarna Guðjónsson, Albert Ingason, Baldur Sigurðsson og Halldór Árnason, til að svara fimm spurningum um Bestu deild karla.

Önnur spurningin sem þeir félagar fengu var hver hefur mest að sanna í Bestu deildinni í sumar.

Baldur nefndi stóru kaupin í vetur, menn á borð við Birni Snæ Ingason, Danijel Dejan Djuric, Ívar Örn Árnason og Arnór Ingva Traustason. Baldur nefndi einnig nýjan þjálfara ÍBV, Aleksandar Linta.

Halldór sagði að Elías Már Ómarsson, sem kom til Víkings í vetur eftir mörg ár í atvinnumennsku, hefði ýmislegt að sanna og ekki enn fallið inn í hlutina hjá sínu nýja liði.

Albert sagði að nokkrir væru tilkallaðir og nefndi meðal annarra þá Finn Tómas Pálmason, Lúkas Loga Heimisson og Óla Val Ómarsson.

Bjarni tiltók Guðmund Þórarinsson, leikmann ÍA, og sagði að hann hefði mest að sanna í sumar.

Tengdar fréttir

Fleiri fréttir

