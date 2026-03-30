„Dapur yfir því hvernig fór fyrir honum eftir að hann hætti í pólitíkinni“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 30. mars 2026 10:03 Kára Stefánssyni finnst verkalýðshreyfingin orðin máttlítil og vinstri menn hafa brugðist. Ást og kærleik skorti í samfélaginu sem einkennist af of mikilli misskiptingu. Vísir/Vilhelm Kári Stefánsson segir kynslóðina sem hann tilheyrir, hippana sem vildu koma á eilífum friði, hafa mistekist ætlunarverk sitt og telur vinstri hlið stjórnmálanna hafa „gjörsamlega brugðist“. Undantekningin sé Sólveig Anna Jónsdóttir sem Kári segir vera hetjuna sína. Einnig rifjar Kári upp samband sitt við Davíð Oddsson sem hann segir hafa verið flókið. Þetta og fleira ræddi Kári í hlaðvarpi Sölva Tryggvasonar en hann er nýjasti gestur þess. Þá ræddi Kári sérstaklega um hippakynslóðina sem hann tilheyrir og hvernig henni mistókst að draga úr misskiptingu. „Mér finnst mikil ástæða fyrir fólk af minni kynslóð að setjast niður núna og velta fyrir sér hvers konar heimi við höfum skilað í hendurnar á þeim tveimur kynslóðum sem hafa komið síðan. Við áttum að vera hipparnir sem ætluðum að koma á eilífum friði og ætluðum að útrýma eignarhaldi því allir áttu að eiga allt og allir áttu að deila öllu. Það eina sem átti að koma inn í samskipti fólks var ást og kærleikur. Nú situr maður hér hálfri öld síðar og horfir á heiminn og þetta hefur þróast allt allt öðruvísi. Ég man ekki eftir tímabili á minni ævi þar sem útlitið hefur verið svartara en núna,“ sagði Kári í viðtalinu. Velsældin sem kynslóð Kára byggði upp hafi ekki verið dreift jafnt í samfélaginu, að hans mati, bæði peningum og öðrum gæðum. Skyndilega séu komnir stórir hópar í vestrænum samfélögum sem passi illa inn í samfélagið. Kári er hugsi yfir stöðu mála í heiminum.Vísir/Vilhelm „Verkalýðshreyfingin hefur frekar lítil áhrif á flestum stið og vinstri hlið stjórnmálanna, sem ég hef alltaf talið mig tilheyra, hefur gjörsamlega brugðist. Vinstri hlið stjórnmálanna samanstendur nú af fólki sem segist vilja hlúa að þeim sem minna mega sín, en í rauninni gera ekkert annað en að hlúa að öðrum þeim sem segjast vilja hlúa að þeim sem minna mega sín í samfélaginu,“ sagði hann. „Þetta fólk getur ekki lengur átt raunverulegt samtal við þá sem minna mega sín af því að þetta er miklu menntaðra fólk sem á í erfiðleikum með að finna samhljóm við hópinn sem þau líta á sem heldur ómenntaðan skríl. Það vantar fólk sem finnur fyrir raunverulegum samhljóm við þá sem minna mega sín og eru undir í samfélaginu. Þetta veldur svo því að sá hópur sem verst stendur verða örvæntingafullir og fer að taka undir öfgafullar hugmyndir um það hvernig megi breyta heiminum.“ Kári segir sinn sósíalisma ekki vera flókinn og skiptast í þrjá liða. Í fyrsta lagi eigi ríkið að sjá um góða heilbrigðisþjónustu sem sé ókeypis, í öðru lagi eigi öll börn að fá jafnan aðgang að menntun og það eigi ekki að vera skólagjöld og í þriðja lagi þurfi kerfi sem gerir ungu fólki kleyft að kaupa sitt fyrsta húsnæði. „Ein af hetjunum mínum í þessu samfélagi“ Kári sagðist þó sjá undantekningar hjá fólki í stjórnmálum og á opinberum vettvangi og nefnir þar sérstaklega Sólveigu Önnu, formann Eflingar. „Sólveig Anna Jónsdóttir er ein af hetjunum mínum í þessu samfélagi. Hún leggur ekki mikið á sig við að vera þýð og kurteis og segir það sem hún meinar. Og það sem hún meinar á raunverulegar rætur hjá því fólki sem minna má sín. Ég ber mikla virðingu fyrir henni sem rödd í íslensku samfélagi. Það vantar fleiri raddir af þessu tagi, fólk sem hugsar og hagar sér eins og hún,“ sagði Kári um Sólveigu. Annað sem vantar sé ást og kærleikur. „Ég veit að þetta hljómar væmið, sérstaklega úr munni óþverra eins og mín, en það sem vantar í okkar samfélagi er meiri ást og kærleikur. En ég held að þetta skipti raunverulegu máli,“ sagði hann. Munum aldrei geta varið Ísland Sölvi og Kári fóru um víðan völl í þættinum og ræddu heimsmálin, Evrópusambandið og aukna áherslu á hernað. „Ég er ánægður með margt hjá núverandi utanríkisráðherra og finnst afstaða hennar góð í ýmsum málum. En ég er algjörlega ósammála því að Íslendingar séu að leggja fram fé til þess að kaupa vopn. Mér finnst að það fé sem við sendum Úkraínumönnum eigi að vera eyrnamerkt til að kaupa lyf og hlúa að þeim sem hafa særst í stríðinu,“ sagði Kári um Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra.Vísir/Lýður Hann sé ekki hrifinn af þeirri tilhneigingu valdhafa að setja pening í hernað og stríð. „Við komum aldrei til með að geta varið þetta land. Það er ekki í spilunum og er alveg út í hött. Ef við ætlum að tryggja öryggi komandi kynslóða eigum við að gera það í gegnum menntakerfið og svo framvegis. Við verjum ekki þetta land með vopnum. Þegar kemur að því hvar við stillum okkur upp verðum við að skoða hvað við græðum á því að fara inn í Evrópusambandið, en líka hverju við glötum. Heimurinn er mjög óræður akkúrat núna og það er erfitt að spá fyrir um hvað gerist á næstu árum. Hvort að við þurfum að ganga inn í Evrópusambandið til þess að vera á réttum stað á komandi árum er alls óvíst,“ sagði hann. Víðsýnn, skemmtilegur og öflugur stjórnmálamaður Sölvi spurði Kára út í hans gamla vin Davíð Oddsson, sem nýlega féll frá. Kári sagði samband þeirra oft á tíðum hafa verið flókið, en hann beri mikinn hlýhug og kærleika til Davíðs. „Ég hef mjög flóknar tilfinningar til Davíðs. En á þessu augnabliki er hjarta mitt að springa af væntumþykju fyrir honum. Ég er mjög dapur yfir því hvernig fór fyrir honum eftir að hann hætti í pólitíkinni. Hann var feykilega „effektívur“ stjórnmálamaður, þó að ég hafi sjaldnast verið sammála honum,“ sagði Kári um Davíð. „Þetta byrjaði í menntaskóla þar sem að hann var talsmaður hægri manna og ég talsmaður vinstri manna og í þá daga vorum við nánast aldrei sammála. En hann átti til mjög mikla hlýju og hann var mjög víðsýnn, skemmtilegur og feykilega góður sögumaður. Hann var geysilega áhrifaríkur stjórnmálamaður og sterkur leiðtogi.“ Davíð Oddsson á Alþingi árið 2003.Vísir/Vilhelm „En þegar hann hætti og fór upp í Seðlabanka, fór hann snemma að spá fyrir um fall bankanna og fannst hann fá lítinn hljómgrunn. Og svo þegar bankarnir hrynja og allt fór á hausinn og margir fóru að kenna honum um þetta, held ég að hann hafi vanmetið andstæðinga sína og ofmetið sjálfan sig. Hann hafði hjólað í fólk sem átti meirihluta af fjölmiðlum á Íslandi og var alveg ófeimið við að nota þessa fjölmiðla til þess að berja á honum,“ sagði Kári. „Mjög margt af því sem hann skrifaði um eftir að hann fór að skrifa fyrir Morgunblaðið markaðist af því að honum fannst samfélagið hafa verið honum óréttlátt.“ Hægt er að nálgast viðtalið við Kára og öll viðtöl og hlaðvörp Sölva Tryggvasonar inni á solvitryggva.is. 