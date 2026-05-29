Menning

Jón­mundur bæjar­lista­maður Garða­bæjar 2026

Atli Ísleifsson skrifar
Jónmundur Grétarsson leikari var útnefndur bæjarlistamaður Garðabæjar við hátíðlega athöfn í Sveinatungu á Garðatorgi í gær.

Í tilkynningu frá Garðabæ segir að við sama tilefni hafi arkitektinn Sigurður Hallgrímsson verið heiðraður fyrir ómetanlegt framlag til byggingarlistar.

„Bæjarlistamaðurinn Jónmundur hefur leikið frá því hann var ungur að árum en hann hefur komið fram í fjölmörgum leikritum, sjónvarpsþáttum og kvikmyndum, bæði hérlendis og erlendis. Að undanförnu hefur hann leikið í Bústaðnum í Tjarnarbíói og í Gæðablóði í Þjóðleikhúsinu en hann er einn höfunda Gæðablóðs. Í verkinu deila þrír litaðir Íslendingar reynslu sinni af því að alast upp á Íslandi. Jónmundur hefur verið mikil fyrirmynd í því að tala um fordóma og nýtt leiklistina til að vekja fólk til umhugsunar um hinar ýmsu birtingamyndir þeirra.

Sigurður Hallgrímsson arkitekt hefur teiknað um 150 einbýlishús í Garðabæ og setur þannig mark sitt á bæinn með glæsilegum og stílhreinum arkitektúr. Sigurður teiknaði einnig Hof á Akureyri í félagi við son sinn, Hallgrím Sigurðsson. Þá eru Mjólkursamsalan og höfuðstöðvar Icelandair meðal verka Sigurðar. Sigurður hefur átt farsælt samstarf við eiginkonu sína, Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhússarkitekt. Garðabær þakkar Sigurði fyrir ómetanlegt starf,“ segir í tilkynningunni. 

