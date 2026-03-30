Slökkviliðið aðstoðaði í gær köttinn Ólíver sem hafði komið sér í vandræði.
„Kötturinn Ólíver kom sér í vanda í gær og festist á bak við ofn á heimili sínu í Reykjavík. Myndin er birt með góðfúslegu leyfi eiganda en kettinum var bjargað án stórtækra aðgerða og varð honum sem betur fer ekki meint af,“ segir í tilkynningu frá Slökkviliðinu á Facebook.
Þar kemur einnig fram að sjúkrabílar hafi sinnt 67 verkefnum síðasta sólarhringinn og af þeim hafi 24 verið forgangsverkefni. Dælubílar hafi verið kallaðir út fimm sinnum.