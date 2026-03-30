Innlent

Slökkvi­lið bjargaði ketti í vanda

Lovísa Arnardóttir skrifar
Kötturinn hafði fest sig bakvið ofn.
Kötturinn hafði fest sig bakvið ofn. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

Slökkviliðið aðstoðaði í gær köttinn Ólíver sem hafði komið sér í vandræði.

„Kötturinn Ólíver kom sér í vanda í gær og festist á bak við ofn á heimili sínu í Reykjavík. Myndin er birt með góðfúslegu leyfi eiganda en kettinum var bjargað án stórtækra aðgerða og varð honum sem betur fer ekki meint af,“ segir í tilkynningu frá Slökkviliðinu á Facebook.

Kettinum var bjargað. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

Þar kemur einnig fram að sjúkrabílar hafi sinnt 67 verkefnum síðasta sólarhringinn og af þeim hafi 24 verið forgangsverkefni. Dælubílar hafi verið kallaðir út fimm sinnum.

