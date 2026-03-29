Fjögur mörk í þremur landsleikjum með fyrirliðabandið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. mars 2026 22:28 Orri Steinn Óskarsson fagnar öðru tveggja marka sinna í gær. Getty/Vaughn Ridley Orri Steinn Óskarsson hefur heldur betur blómstrað með íslenska landsliðinu síðan Arnar Gunnlaugsson gerði hann að aðalfyrirliða íslenska landsliðsins. Orri hefur reyndar misst af mörgum leikjum vegna meiðsla en var mættur aftur með stæl í gær þegar íslenska liðið gerði 2-2 jafntefli við HM-gestgjafa Kanada.Orri skoraði tvö mörk á fyrstu 22 mínútunum, bæði með hásklassa framherjaafgreiðslum. Hann er enn 21 árs gamall en er þegar kominn með níu mörk í fyrstu sautján landsleikjum sínum.Orri skoraði einnig í tveimur fyrstu landsleikjum sínum eftir að Arnar setti á hann fyrirliðabandið. Hann hefur því skorað fjögur mörk í þremur landsleikjum með fyrirliðabandið. Orri skoraði í báðum leikjunum við Kosovo í mars í fyrra. Hann jafnaði metin í 1-1 í 2-1 tapi í fyrri leiknum og kom íslenska liðinu síðan í 1-0 í 3-1 tapi í seinni leiknum en báðir voru þeir leikir í umspili Þjóðadeildarinnar.Orri er að byrja alla þessa leiki mjög vel en öll mörkin fjögur hafa komið á fyrstu 22 mínútum leikjanna. Hann skoraði á 2. mínútu í öðrum Kósóvóleiknum og á 22. mínútu í hinum.Mörkin á móti Kanada komu síðan bæði í upphafi leiks eða á 9. og 22. mínútu. Það er eins gott fyrir mótherja íslenska landsliðsins að missa ekki augun af Orra á fyrstu 25 mínútum leikjanna.Orri spilaði í 67 mínútur í leiknum á móti Kanada og í 90 og 65 mínútum í leikjunum á móti Kosovo. Þessi fjögur mörk hafa því komið á bara 222 mínútum sem þýðir að mark á 55,5 mínútna fresti.Orri skoraði þrjú mörk í fyrstu ellefu landsleikjum sínum en hefur síðan skorað sex mörk í síðustu sex. Eini leikurinn sem hann hefur ekki komist á blað í þessum síðustu sex var þegar hann fór meiddur af velli eftir aðeins 25 mínútur á móti Wales.