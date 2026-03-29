Féll og lést skömmu fyrir fyrsta leik á nýuppgerðum HM leik­vangi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Mexíkó og Portúgal mættust á Banorte leikvanginum í gær. Rodrigo Oropeza/Getty Images

Maður lést af slysförum skömmu áður en fyrsti leikur á nýuppgerða Banorte leikvanginum í Mexíkó fór fram í gærkvöldi.

Leikvangurinn mun hýsa nokkra leiki og eina af þremur opnunarhátíðum HM, sem fer fram í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada í sumar.

Leikurinn í gær var uppseldur og fyrsta prufukeyrslan eftir framkvæmdir fyrir HM í sumar. Mexíkó og Portúgal gerðu þar 0-0 jafntefli.

Maðurinn var á annarri hæð stúkunnar þegar hann reyndi í ölæði að klifra meðfram grindverki byggingarinnar niður á þá fyrstu. Hann féll niður á jarðhæð og lést.

