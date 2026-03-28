Falinn gjóður vann Músíktilraunir Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 28. mars 2026 23:56 Aron, Baldur og Þorri skipa vinningshljómsveitina Falinn gjóður. Músíktilraunir Hljómsveitin Falinn gjóður stóð uppi sem sigurvegari Músíktilrauna 2026. Í öðru sæti var djasstríóið Brenninetla og í þriðja sæti var tónlistarkonan Lára. Sigurbandið Falinn gjóður skipa þeir Aron Elí Arnarsson sem lék á bassa og söng, Baldur Þórarinsson sem lék á hljómborð og söng og Þorri Hrafnsson sem lék á rafmagnsgítar. Í frétt á vef Músíktilrauna segir að 31 atriði hafi tekið þátt að þessu sinni og ellefu atriði komist á úrslitakvöldið. „Mikil fjölbreytni var í stefnum og stílum atriðanna og aðsókn á bæði undan- og úrslitakvöld var með eindæmum góð, sérstaklega með tilliti til veðurs sem var vægast sagt skrautlegt, og mátti ekki tæpara standa að allir keppendur kæmust á svæðið," segir í fréttinni. Veitt voru verðlaun í nokkrum flokkum en þau dreifðust svo: 1. verðlaun: Falinn gjóður 2. verðlaun: Brenninetla 3. verðlaun: Lára Hljómsveit fólksins: Gammosíur Söngvari Lára Björk Hall – Gammosíur Gítarleikari Músíktilrauna Stígur Grendal Sævarsson – Brenninetla Bassaleikari Músíktilrauna Úlfhildur Júlía Stephensen – Gammosíur Hljómborðsleikari Músíktilrauna Baldur Þórarinsson – Falinn gjóður Trommuleikari Andri Eyfjörð – Myrkviði Rafheili Músíktilrauna Lára Rún Eggertsdóttir – Lára Höfundaverðlaun FTT Útumallt & appelsín Viðurkenning fyrir textagerð á íslensku Myrkviði Músíktilraunir Tónlist Menning