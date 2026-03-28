Tónlist

Falinn gjóður vann Músík­til­raunir

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Aron, Baldur og Þorri skipa vinningshljómsveitina Falinn gjóður. 
Hljómsveitin Falinn gjóður stóð uppi sem sigurvegari Músíktilrauna 2026. Í öðru sæti var djasstríóið Brenninetla og í þriðja sæti var tónlistarkonan Lára. 

Sigurbandið Falinn gjóður skipa þeir Aron Elí Arnarsson sem lék á bassa og söng, Baldur Þórarinsson sem lék á hljómborð og söng og Þorri Hrafnsson sem lék á rafmagnsgítar.

Í frétt á vef Músíktilrauna segir að 31 atriði hafi tekið þátt að þessu sinni og ellefu atriði komist á úrslitakvöldið. 

„Mikil fjölbreytni var í stefnum og stílum atriðanna og aðsókn á bæði undan- og úrslitakvöld var með eindæmum góð, sérstaklega með tilliti til veðurs sem var vægast sagt skrautlegt, og mátti ekki tæpara standa að allir keppendur kæmust á svæðið,“ segir í fréttinni.

Veitt voru verðlaun í nokkrum flokkum en þau dreifðust svo:

1. verðlaun: Falinn gjóður

2. verðlaun: Brenninetla

3. verðlaun: Lára

Hljómsveit fólksins: Gammosíur

Söngvari

Lára Björk Hall – Gammosíur

Gítarleikari Músíktilrauna

Stígur Grendal Sævarsson – Brenninetla

Bassaleikari Músíktilrauna

Úlfhildur Júlía Stephensen – Gammosíur

Hljómborðsleikari Músíktilrauna

Baldur Þórarinsson – Falinn gjóður

Trommuleikari

Andri Eyfjörð – Myrkviði

Rafheili Músíktilrauna

Lára Rún Eggertsdóttir – Lára

Höfundaverðlaun FTT

Útumallt & appelsín

Viðurkenning fyrir textagerð á íslensku

Myrkviði

