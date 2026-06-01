Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. júní 2026 13:55 Nótnaveita Tónlistamiðstöðvar er loksins aðgengileg á íslensku. Nótnaveita Tónlistarmiðstöðvar, stærsta nótnasafn landsins, er nú í fyrsta sinn aðgengileg á íslensku á síðunni notnaveita.is. Síðan sem var áður í umsjón Íslenskrar tónverkamiðstöðvar opnaði í fyrra undir stjórn Tónlistarmiðstöðvar á ensku og er nú loksins opin almenningi á íslensku. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Tónlistarmiðstöð um vefinn. Nótnaveitan er í senn menningararfur og lifandi heimild sem fer sífellt vaxandi. Veitan teygir sig frá elstu varðveittu tónsmíðum þjóðarinnar til nýjustu verka samtímatónskálda og geymir rúmlega tólf þúsund verk eftir um 400 íslensk tónskáld. „Auk þess að skoða, kaupa eða leigja verkin býður vefsíðan upp á æviágrip fyrir flest tónskáld, sem gerir hana að einni yfirgripsmestu heimild um íslensk tónskáld á netinu," segir í tilkynningunni. Finnur Vefurinn þjónar jafnt fagfólki sem áhugafólki um tónlist og er tilgangur hans að auðvelda leit, rannsóknir og flutning á íslenskri tónlist, hvort sem er innanlands eða á alþjóðavettvangi. „Það er okkur mikið stolt að kynna þessa nýju Nótnaveitu. Með yfir 12.000 verk í safninu, bæði eftir tónskáld samtímans og eldri kynslóðir íslenskra höfunda, er þetta frábært verkfæri til þess að nálgast og afla sér upplýsinga um íslenska tónlist á prenti," segir Finnur Karlsson, verkefnastjóri tónverkasafns miðstöðvarinnar. Tónskáld mánaðarins ný viðbót „Þetta er ekki aðeins verkfæri til þess að gera tónlistina okkar sýnilegri hér heima og erlendis, heldur einnig liður í skuldbindingu Tónlistarmiðstöðvar til þess að varðveita þennan menningararf og miðla honum á eins skilvirkan hátt og við getum," segir Finnur. Nótnaveita Tónlistarmiðstöðvar býður einnig upp á ritstýrð söfn af verkum, bæði eftir einstök tónskáld sem og eftir ákveðnum þemum. Meðal ritstýrðra safna er serían Tónskáld mánaðarins en þar er sjónum beint að einu tónskáldi á mánuði og boðið upp á tuttugu prósent afslátt af öllum nótum viðkomandi höfundar þann mánuðinn. Fyrsta tónskáld mánaðarins er Sigurður Sævarsson, en Nótnaveitan geymir nú 29 verk eftir hann. Sigurður er eitt ástsælasta tónskáld landsins, hefur vakið sérstaka athygli fyrir kórtónlist sína og starfar sem skólastjóri Nýja Tónlistarskólans. Sigurður Sævarsson er fyrsta tónskáld mánaðarins.