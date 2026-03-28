Fótbolti

Sjáðu mörkin hans Orra: Ungi fyrir­liðinn okkar mætti aftur með stæl

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Orri Steinn Óskarsson skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik á móti HM-liði Kanada. Getty/Alex Nicodim

Íslenski landsliðsframherjinn Orri Steinn Óskarsson hafði ekki spilað með íslenska landsliðinu í eitt ár en hann var fljótur að minna á sig í endurkomunni sinni í dag.

Orri Steinn skoraði tvívegis á fyrstu 22 mínútunum í vináttulandsleik Íslands og HM-gestgjafanna frá Kanada.

Arnar Gunnlaugsson setti fyrirliðabandið á Orra þegar hann tók við landsliðinu en leiðinleg meiðsli sáu til þess að hann náði aðeins að spila tvo fyrstu leikina eftir að Arnar tók við.

Klippa: Orri Steinn kemur Íslandi í 1-0

Nú er ungi fyrirliðinn okkar hins vegar kominn aftur í slaginn og hann sýndi gæði sín í byrjun leiks á móti Kanada.

Fyrst komst Orri inn í sendingu hjá kanadískum varnarmanni og refsaði um leið af mikilli yfirvegun.

Á 21. mínútu fékk Orri boltann frá Mikael Egill Ellertsson í gott hlaup og afgreiddi hann í netið með föstu skoti rétt innan vítateigs.

Orri er búinn að spila 22 mínútur í endurkomunni og kominn með tvö mörk. Hér fyrir ofan og neðan má sjá þessi mörk hans.

Klippa: Orri Steinn kemur Íslandi í 2-0
Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið