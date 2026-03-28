Aberdeen semur við Eyja-Elvis Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. mars 2026 18:00 Elvis Bwomono spilar með Aberdeen í Skotlandi út tímabilið. Vísir/Diego Skoska úrvalsdeildarfélagið Aberdeen hefur samið við varnarmanninn Elvis Bwomono til loka tímabilsins eftir að hann stóð sig vel á reynslu hjá félaginu. Hér er á ferðinni Eyja-Elvis sem hefur komið til ÍBV í tvígang og var með liðinu í Bestu deildinni síðasta sumar. Þessi 27 ára gamli Úgandamaður lék undir stjórn Stephen Robinson, núverandi knattspyrnustjóra Aberdeen, hjá St Mirren á síðasta tímabili. Hann fór síðan til Vestmannaeyja í lok júlí. Elvis var einnig með Eyjamönnum í Bestu deildinni sumrin 2022 og 2023 en hann hefur alls spilað 54 leiki fyrir ÍBV í efstu deild. Aberdeen hefur einnig selt norska miðjumanninn Sivert Heltne Nilsen til norska B-deildarliðsins FK Haugesund. Hinn 34 ára gamli leikmaður bað um að fá að yfirgefa félagið til að snúa aftur til heimalands síns svo hann gæti verið nær fjölskyldu sinni og stundað þjálfun samhliða leikferli sínum. Íslenski miðjumaðurinn Kjartan Már Kjartansson er hjá Aberdeen og hefur komið við sögu í átta deildarleikjum á tímabilinu. View this post on Instagram A post shared by Aberdeen Football Club (@aberdeenfc)