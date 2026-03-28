Heiða Ragney skoraði í fyrsta leik

Heiða Ragney Viðarsdóttir og félagar hennar í Eskilstuna United byrja tímabilið vel í sænsku kvennadeildinni í fótbolta.
Eskilstuna United vann 2-1 sigur á Vittsjö í fyrstu umferðinni í dag.Sigurmarkið kom þó ekki fyrr en á síðustu stundu því Rylie Rae Combs skoraði það á fimmtu mínútu í uppbótartíma.Heiða Ragney kom til Eskilstuna fyrir tímabilið frá Íslandsmeisturum Breiðabliks. Það er óhætt að segja að hún hafi byrjað vel.Auk þess að fá sigur í hús þá skoraði Heiða Ragney fyrra mark Eskilstuna á 14. mínútu. Vittsjö jafnaði þrettán mínútum síðar með marki Olivia Wänglund.Heiða var gríðarlega mikilvæg á miðju Íslands- og bikarmeistara Breiðabliks síðasta sumar og það er gaman að sjá hana byrja vel með nýju félagi.