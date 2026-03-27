Meint kynferðisbrotamál rannsakað í tvígang en fellt niður Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. mars 2026 10:26 Leikskólinn Tröllaborgir er í Giljahverfinu á Akureyri. Akureyrarbær Meint kynferðisofbeldi gegn barni á leikskólanum Tröllaborgum á Akureyri var rannsakað í tvígang en fellt niður í bæði skiptin. Lögreglan á Norðurlandi eystra segir að enginn rökstuddur grunur sé um brot gegn barninu. Hann á að hafa starfað í sex vikur á leikskólanum eftir að málið kom upp. Í fréttatilkynningu frá Akureyrarbæ fyrr í vikunni kom fram að tilkynnt hefði verið um meint kynferðisbrot gegn barni haustið 2024. Starfsmanni var vikið frá störfum í kjölfarið en foreldrar leikskólabarnanna voru ekki látnir vita. Rúv greindi frá því í gær að starfsmaðurinn hafi haldið störfum áfram í sex vikur eftir að málið kom upp. Brotaþoli var stúlka sem var fimm ára gömul haustið 2024 og sagði hún sjálf frá brotinu. Lögreglan á Norðurlandi eystra sendi frá sér fréttatilkynningu um málið nú í morgun sem segir að barnavernd hafi tilkynnt lögreglu um málið vegna upplýsinga frá aðstandana stúlkunnar. Hinn grunaði var ungur maður sem þekkti stúlkuna einnig vegna annarra tengsla en sem starfsmaður leikskóla. Maðurinn var sakaður um að hafa kynferðislega áreitt barnið með því að kyssa það en segir lögreglan að við rannsókn málsins hafi ekkert komið fram sem studdi framburð aðstandanda. Rannsókn málsins var hætt í október 2024 en sú ákvörðun var kærð til Ríkissaksóknara. „Áður en Ríkissaksóknari hafði tekið afstöðu í málinu komu frekari upplýsingar frá barnavernd um að maðurinn hafi játað kynferðislega áreitni fyrir ættingja sínum líkt og komið hefur fram í fjölmiðlum. Lögregla hóf þá rannsókn á málinu að nýju." Ekkert hafi komið fram er rannsóknin hófst öðru sinni og var henni hætt á ný í desember 2024. Sú ákvörðun var einnig kærð svo ákvörðunin var kærð til Ríkissaksóknara sem staðfesti ákvörðun lögreglu í apríl 2025. „Barninu var tilnefndur réttargæslumaður vegna rannsóknar málsins í tvígang og nú hefur þriðji lögmaðurinn tekið málið að sér. Lögregla hefur óskað eftir því á fundum með foreldrum að þeir komi nýjum upplýsingum um meint brot á framfæri við lögreglu hafi þeir slíkt. Engar upplýsingar hafa borist. Í málinu liggur ekki fyrir rökstuddur grunur um að maðurinn hafi gerst brotlegur gagnvart barninu."