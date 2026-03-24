Starfsmaður leikskóla rekinn vegna atviks en foreldrar ekki látnir vita Árni Sæberg skrifar 24. mars 2026 10:21 Leikskólinn Tröllaborgir er í Giljahverfinu á Akureyri. Akureyrarbær Akureyrarbær hefur ákveðið að fara yfir verklag sitt og innri ferla vegna máls sem kom til kasta lögreglu haustið 2024 og lýtur að meintri óviðeigandi framkomu starfsmanns á leikskólanum Tröllaborgum gagnvart barni í skólanum. Starfsmanni var vikið frá störfum í kjölfar þess að málið kom upp en foreldrar voru ekki látnir vita. Málið var á sínum tíma rannsakað af lögreglu en látið niður falla. Bærinn hefur óskað eftir því að rannsókn verði hafin á ný. Í fréttatilkynningu þess efnis frá Akureyrarbæ segir að ýmislegt bendi til þess að upplýsingaflæði hafi á þeim tíma ekki verið fullnægjandi. Markmið Akureyrarbæjar sé að tryggja með afgerandi hætti að sambærileg mál séu í framtíðinni meðhöndluð á eins skýran og faglegan hátt og unnt er. Ætlað kynferðisofbeldi gegn börnum á leikskólum hefur verið mikið í umræðunni undanfarið, allt frá því að starfsmaður Múlaborgar í Reykjavík var handtekinn grunaður um brot gegn fjölda barna. Hann sætir ákæru fyrir að nauðga einu barni. Síðan þá hafa fjögur mál sem varða meint kynferðisbrot starfsmanna leikskóla verið í fréttum Vilja að málið verði tekið aftur til skoðunar Í fréttatilkynningunni kemur fram að í gær hafi verið haldnir fundir með foreldrum og forráðamönnum barna í leikskólanum Tröllaborgum. Fundina hafi setið fulltrúar bæjarins, lögreglu, barnaverndar, stjórnendur skólans og sérfræðingur um hagnýtar leiðbeiningar til barna og foreldra ef upp kemur grunur um brot á barni. Tilgangur fundanna hafi verið að veita foreldrum upplýsingar um málið, auk þess að bjóða upp á ráðgjöf um hvernig ræða megi erfið mál við börn. Foreldrum hafi jafnframt verið leiðbeint um hvert þeir geti leitað hafi þeir áhyggjur af velferð barna sinna og hvernig koma megi á framfæri ábendingum til lögreglu. „Sveitarfélagið mun óska eftir því við lögreglu að málið verði tekið aftur til skoðunar reynist forsendur fyrir því, þannig að óvissa um atvik og niðurstöður verði sem minnst fyrir foreldra og starfsfólk.“ Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Biðst afsökunar Þá segir að Akureyrarbær biðjist afsökunar á því að foreldrar hafi ekki fengið upplýsingar fyrr. Á næstu vikum verði verklag bæjarins varðandi innri ferla og skipulag rýnt og endurbætt. Markmiðið sé að bæta upplýsingaflæði, verklag og viðbrögð, og skerpa á hlutverkaskiptingu í viðkvæmum málum. Hlutaðeigandi aðilar, þar á meðal starfsfólk og foreldrar, muni koma að þeirri vinnu auk þess sem leitað verði ráðgjafar sérfræðinga eftir þörfum. Einnig sé lögð rík áhersla á fræðslu til starfsfólks, foreldra og barna sem hluta af forvörnum gegn brotum á börnum. Öryggi og velferð allra barna skuli ávallt og undantekningarlaust vera í fyrirrúmi þegar þjónusta sveitarfélagsins er annars vegar og mikilvægt sé að foreldrar geti borið fullt traust til þeirra verkferla sem unnið er eftir. „Akureyrarbær vill taka það skýrt fram að hann ber fullt traust til starfsfólks leikskólans Tröllaborga hér eftir sem hingað til,“ segir í lok tilkynningar. 