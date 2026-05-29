Nei eða já? Af eða á?

Freyja Þórisdóttir skrifar
Elvar Þormar eigandi vefsins mætti og ræddi við Thelmu í kvöldfréttum Sýnar nú í kvöld um verkefnið.
Þrír mánuðir eru þar til þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram. Miklar deilur voru um málið á þingi og búast má við að sumarið litist af umræðum um hvort Ísland gangi í sambandið eður ei. Til að aðstoða landsmenn við að komast að upplýstri ákvörðun hefur fyrirtækið Reon sett í loftið vefinn já eða nei punktur is.

Elvar Þormar, hugmyndasmiður og eigandi Reon, segir vefinn hafa komið til vegna þess hve gríðarlega mikið af upplýsingum er í boði. Þeir hafi viljað taka þær saman og nýta gervigreindina til að setja þær fram eins hlutlaust og mögulegt er í formi svara við spurningum sem fólk kann að hafa.

Hann segir að nú þegar hafi um tíu þúsund spurningar verið sendar inn á vefinn og þá hafi margir spurt gervigreindina út í kjör og fiskeldi en einnig séu einhverjir að velta fyrir sér hvort að hér á landi verði herskylda.

Tilgangurinn sé að einfalda fólki ákvarðanatökuna og að við gerð vefsins hafi hann og fleiri lagt sig fram við að hafa svörin sem hlutlausust og taki tillögum um fleiri gagnagrunna opnum örmum.

