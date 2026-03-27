Krónprinsinn sagður hvetja til áframhaldandi aðgerða gegn Íran Hólmfríður Gísladóttir skrifar 27. mars 2026 11:33 Mohammed bin Salman er sagður hafa áhuga á því nota tækifærið til að „endurskipuleggja" Mið-Austurlönd. Getty/Andrew Harnik Mohammed bin Salman, krónprins Sádi Arabíu, er sagður hafa hvatt Bandaríkjastjórn til að halda árásum á Íran áfram og herða á, ef eitthvað er. Frá þessu greindi New York Times á dögunum og Guardian segist hafa þetta fengist staðfest hjá heimildarmanni innan öryggisgeira Sádi Arabíu. Samkvæmt New York Times er það mat krónprinsins að um sé að ræða sögulegt tækifæri til að „endurskipuleggja" Mið-Austurlönd. Ekki er vitað til þess að Sádarnir hafi tekið þátt í hernaðaraðgerðunum hingað til en Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði á þriðjudag að Mohammed bin Salman væri „bardagamaður" og væri með Bandaríkjunum í liði. Guardian hefur eftir sérfræðingi í varnarmálum að framhaldið velti nú á Írönum, hvort þeir gangi að samningaborðinu af fullri alvöru eða haldi árásum á nágrannaríkin áfram. Ríkin við Persaflóa hafa verið sett í afar erfiða stöðu í kjölfar árása Bandaríkjanna og Ísrael á Íran. Þau hafa ekki getað komið olíu og öðrum útflutningsvörum um Hormuz-sund og þá hafa Íranir gert árásir á mikilvæga innviði. Hefndaraðgerðir Írana hafa enn fremur varpað afar skýru ljósi á það hversu viðkvæm ríkin eru, þar sem lokun Hormuz-sunds og ódýrar og einfaldar drónaárásir geta haft veruleg áhrif á efnahag ríkjanna. Þar má ekki gleyma orðspori borga þeirra sem lúxusparadísa ríka fólksins, sem þau hafa lagt mikið upp úr að rækta. Ríkin hafa hingað til verið nokkuð hlutlæg; fordæmt árásir Írana á landsvæði sín en látið þar við sitja. Hins vegar er erfitt að segja um framhaldið. Ef Bandaríkjamenn og Ísraelar létu til að mynda af árásum núna, þá yrði eftir veik og reið stjórn í hefndarhug með aðgang að nægum birgðum af auðguðu úrani til að smíða nokkra kjarnaodda. Friðarsamningar eða enn frekari aðgerðir, og þá möguleg innrás til að ná í úranið, virðast þannig vera einu kostirnir í stöðunni. Íran Bandaríkin Sádi-Arabía Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Bensín og olía