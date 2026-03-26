Telja að bílastæðum fækki eftir að þau voru færð úr uppdráttum Birgir Olgeirsson skrifar 26. mars 2026 12:52 Breytingarnar ná til svæðanna Suðurlandsbrautar 18–28 og Ármúla 15–27, Suðurlandsbrautar 30–34 og Ármúla 29–31, svæðisins við Suðurlandsbraut, Hallarmúla, Ármúla og Vegmúla, auk Sigtúnsreits. Vilhelm Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar samþykkti á síðasta fundi sínum að auglýsa fjórar tillögur að breytingum á deiliskipulagi við Suðurlandsbraut og Sigtúnsreit. Í þremur þeirra er gert ráð fyrir að nákvæm útfærsla bílastæða verði ekki lengur sýnd á deiliskipulagsuppdráttum heldur ákveðin síðar. Tillögurnar voru samþykktar með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri grænna gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Fulltrúi Viðreisnar sat hjá. Málunum var vísað til borgarráðs. Bílastæðin ekki lengur sýnd með sama hætti Breytingarnar ná til svæðanna Suðurlandsbrautar 18–28 og Ármúla 15–27, Suðurlandsbrautar 30–34 og Ármúla 29–31, svæðisins við Suðurlandsbraut, Hallarmúla, Ármúla og Vegmúla, auk Sigtúnsreits. Í þremur fyrri tillögunum felst að skipulagsmörk eru færð og samræmd nýju deiliskipulagi Suðurlandsbrautar. Jafnframt er framsetning bílastæða samræmd þannig að nákvæm útfærsla þeirra verði ekki sýnd á deiliskipulagsuppdráttum heldur ákveðin á síðari stigum. Að öðru leyti eiga gildandi skilmálar að haldast óbreyttir. Segja gagnsæi skert Við þetta er minnihlutinn í umhverfis- og skipulagsráði ósáttur. Í bókun Sjálfstæðisflokksins segir að þótt breytingarnar séu settar fram sem tæknileg aðlögun að Borgarlínu liggi fyrir að þær feli í sér verulega skerðingu á bílastæðum á svæðinu. Þá segir flokkurinn að með því að taka bílastæði út af uppdráttum og færa ákvarðanir um fjölda þeirra á síðari stig sé verið að draga úr gagnsæi og veikja forsendur fyrir raunhæfu mati á áhrifum skipulagsins. Sjálfstæðisflokkurinn varar við því að slíkt geti haft neikvæð áhrif á aðgengi, rekstrarskilyrði fyrirtækja og daglegt líf fólks á svæðinu. Framsókn segir ekki hlustað á rekstraraðila Fulltrúi Framsóknarflokksins gagnrýnir málið einnig harðlega. Í bókun flokksins segir að ekki hafi verið tekið tillit til athugasemda rekstraraðila við Suðurlandsbraut og að breytingarnar geti valdið aukinni töf á umferð með ruðningsáhrifum á samgöngukerfið í heild. Þá segir Framsókn að framkvæmdirnar muni hafa gríðarleg áhrif á fyrirtæki, þúsundir starfsmanna og viðskiptavini sem fari um svæðið á hverjum degi. Flokkurinn segist styðja forgangsakreinar fyrir almenningssamgöngur en telur að útfæra verði Borgarlínuframkvæmdir í meiri sátt. Sigtúnsreitur sé einnig undir Fjórða tillagan sneri að Sigtúnsreit. Þar felst breytingin í samræmingu skipulagsmarka við nýja afmörkun deiliskipulags Suðurlandsbrautar, breytingu á lóðarmörkum Engjateigs 10A og lokun götutengingar frá Suðurlandsbraut að Engjateigi. Sú breyting felur samkvæmt fundargerð ekki í sér breytingu á byggingarmagni eða öðrum gildandi skilmálum. Skipulag Reykjavík Borgarlína Borgarstjórn Mest lesið Vaktin: Þakka fólki fyrir að fara að tilmælum Innlent Bein útsending: Sjónvarpsfréttir á Sýn í hádeginu Innlent Þakkar Google Translate fyrir að engin börn mættu í skólann Innlent Framíköll Jóns féllu í grýttan jarðveg: „Flissandi og dónalegur“ Innlent Leyniklefi áhafna uppi í rjáfri Atlanta-flugvéla Innlent Ragnar brosir allan hringinn eftir símtal frá Góu og Omnom Innlent Þetta voru vinsælustu nöfnin á síðasta ári Innlent Barnlaus leikskóli Innlent Sorphirða fór fram þrátt fyrir vonskuveður Innlent Love, Hannah og Pia í lagi en Curver ekki: Það þekkja mig allir með þessu nafni Innlent Fleiri fréttir Opna nýja möguleika í að binda kolefni með aðferð Carbfix Neita að afhenda dóma lögreglumanna Varð fyrir „áfalli“ að sjá uppsagnarbréf Málþing um konur sem lifa við langvinn veikindi Telja að bílastæðum fækki eftir að þau voru færð úr uppdráttum Þakklátur að flestir fylgdu tilmælunum Geta ekki siglt Herjólfi að höfninni vegna óveðursins Barnlaus leikskóli Menningarhúsið fer ekki í íbúakosningu Þakkar Google Translate fyrir að engin börn mættu í skólann Strætó hættir akstri í dag Ráðin framkvæmdastjóri Rauða krossins Bein útsending: Sjónvarpsfréttir á Sýn í hádeginu Vetrarþjónusta í gangi og fer á fullt um hádegi Sorphirða fór fram þrátt fyrir vonskuveður Þetta voru vinsælustu nöfnin á síðasta ári Innan við fimmtán prósent telja loftslagsbreytingar ekki staðreynd Leyniklefi áhafna uppi í rjáfri Atlanta-flugvéla Þau skipa lista Samfylkingarinnar á Akranesi Vaktin: Þakka fólki fyrir að fara að tilmælum Státum af klárasta barþjóni Evrópu Love, Hannah og Pia í lagi en Curver ekki: Það þekkja mig allir með þessu nafni Ógni þjóðaröryggi að ekkert íslenskt kaupskip sé skráð hér á landi Þungaflutningarnir með þeim mestu á Íslandi Framíköll Jóns féllu í grýttan jarðveg: „Flissandi og dónalegur“ Ragnar brosir allan hringinn eftir símtal frá Góu og Omnom Almannavarnir í beinni og ótti um að launafólk verðleggi sig út af markaðnum Aflýsa og seinka flugferðum Önnur furðuræða Jóns Péturs: „Þunn í Brussel, saga gjaldþrota drykkjukonu“ Auka viðbúnað í Grindavík vegna veðurs Sjá meira