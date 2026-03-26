Telja að bíla­stæðum fækki eftir að þau voru færð úr upp­dráttum

Birgir Olgeirsson skrifar
Breytingarnar ná til svæðanna Suðurlandsbrautar 18–28 og Ármúla 15–27, Suðurlandsbrautar 30–34 og Ármúla 29–31, svæðisins við Suðurlandsbraut, Hallarmúla, Ármúla og Vegmúla, auk Sigtúnsreits.
Vilhelm

Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar samþykkti á síðasta fundi sínum að auglýsa fjórar tillögur að breytingum á deiliskipulagi við Suðurlandsbraut og Sigtúnsreit. Í þremur þeirra er gert ráð fyrir að nákvæm útfærsla bílastæða verði ekki lengur sýnd á deiliskipulagsuppdráttum heldur ákveðin síðar.

Tillögurnar voru samþykktar með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri grænna gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Fulltrúi Viðreisnar sat hjá. Málunum var vísað til borgarráðs.

Bílastæðin ekki lengur sýnd með sama hætti

Breytingarnar ná til svæðanna Suðurlandsbrautar 18–28 og Ármúla 15–27, Suðurlandsbrautar 30–34 og Ármúla 29–31, svæðisins við Suðurlandsbraut, Hallarmúla, Ármúla og Vegmúla, auk Sigtúnsreits.

Í þremur fyrri tillögunum felst að skipulagsmörk eru færð og samræmd nýju deiliskipulagi Suðurlandsbrautar. Jafnframt er framsetning bílastæða samræmd þannig að nákvæm útfærsla þeirra verði ekki sýnd á deiliskipulagsuppdráttum heldur ákveðin á síðari stigum. Að öðru leyti eiga gildandi skilmálar að haldast óbreyttir.

Segja gagnsæi skert

Við þetta er minnihlutinn í umhverfis- og skipulagsráði ósáttur.

Í bókun Sjálfstæðisflokksins segir að þótt breytingarnar séu settar fram sem tæknileg aðlögun að Borgarlínu liggi fyrir að þær feli í sér verulega skerðingu á bílastæðum á svæðinu. Þá segir flokkurinn að með því að taka bílastæði út af uppdráttum og færa ákvarðanir um fjölda þeirra á síðari stig sé verið að draga úr gagnsæi og veikja forsendur fyrir raunhæfu mati á áhrifum skipulagsins.

Sjálfstæðisflokkurinn varar við því að slíkt geti haft neikvæð áhrif á aðgengi, rekstrarskilyrði fyrirtækja og daglegt líf fólks á svæðinu.

Framsókn segir ekki hlustað á rekstraraðila

Fulltrúi Framsóknarflokksins gagnrýnir málið einnig harðlega. Í bókun flokksins segir að ekki hafi verið tekið tillit til athugasemda rekstraraðila við Suðurlandsbraut og að breytingarnar geti valdið aukinni töf á umferð með ruðningsáhrifum á samgöngukerfið í heild.

Þá segir Framsókn að framkvæmdirnar muni hafa gríðarleg áhrif á fyrirtæki, þúsundir starfsmanna og viðskiptavini sem fari um svæðið á hverjum degi. Flokkurinn segist styðja forgangsakreinar fyrir almenningssamgöngur en telur að útfæra verði Borgarlínuframkvæmdir í meiri sátt.

Sigtúnsreitur sé einnig undir

Fjórða tillagan sneri að Sigtúnsreit. Þar felst breytingin í samræmingu skipulagsmarka við nýja afmörkun deiliskipulags Suðurlandsbrautar, breytingu á lóðarmörkum Engjateigs 10A og lokun götutengingar frá Suðurlandsbraut að Engjateigi.

Sú breyting felur samkvæmt fundargerð ekki í sér breytingu á byggingarmagni eða öðrum gildandi skilmálum.

