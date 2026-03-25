Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, og Pétur Marteinsson, oddviti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar, tókust á um Borgarlínuna í Bítinu á Bylgjunni. Hildur telur að endurskoða þurfi áætlunina frá grunni en Pétur bendir á að verkefnið sé þegar hafið og skiljanlegt sé að finna fyrir einhverjum vaxtaverkjum. Þau sammælast um að flýta þurfi Miklubrautargöngunum.
Hildur telur markmið með bættum samgöngum vera að koma fólki hraðar á milli staða. Hún telur stöðu mála hvað varðar samgöngur aldrei hafa verið eins slæma.
„Fólk á að geta valið sér fararmáta og við eigum ekki að reyna að þröngva fólki í eitthvað mynstur sem það kærir sig ekki um. Þarna í samgöngumálum, eins og í öðrum málaflokkum borgarinnar, birtist okkur ákveðið stjórnlyndi þar sem menn vilja hafa vit fyrir fólki og segja því hvernig best og skynsamlegast er að koma sér á milli staða,“ segir Hildur.
Markmið Sjálfstæðisflokksins séu að byggja upp nýtt, öflugt hraðvagnakerfi sem sé á sérakgreinum með upphituð biðskýli, tíðari ferðir og betri þjónustu. Hins vegar vilji flokkurinn draga úr áherslunni á að Borgarlínan sé í miðju akbrautanna og hafnar flokkurinn öllum þrengingum á almennri umferð.
Þar sem ekki sé hægt að byggja sérakreinar án þess að þrengja að umferð verði Borgarlínan í blandaðri umferð.
„Hugmyndin um að Borgarlínuvagnarnir verði í miðjunni og bílaumferð til hliðar kallar á verulegt uppbrot á öllum götum á höfuðborgarsvæðinu með tilheyrandi kostnaði og auðvitað tafir á umferð á meðan. Við viljum, hvað þennan samgöngusáttmála varðar, þá viljum við flýta til að mynda Miklubrautargöngunum,“ segir Hildur.
Pétur bendir hins vegar á að verkefnið sé þegar hafið, byggt á samgöngusamningi sem Bjarni Benediktsson, þáverandi fjármálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir, þáverandi forsætisráðherra, og Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi innviðaráðherra, undirrituðu árið 2019. Samningurinn var tekinn aftur upp árið 2024 og skrifaði Bjarni Benediktsson, þá orðinn forsætisráðherra, undir hann.
„Ég held að þetta sé frábær samningur og við megum ekki taka hann upp núna og tefja þetta allt saman,“ segir Pétur.
„Við þurfum líka að setja í samhengi við það að þetta er farið á fleygiferð. Það er náttúrlega byrjað að vinna með brú yfir í Kópavog, það er búið að tvöfalda Vesturlandsveginn og það er búið að tvöfalda Reykjanesbraut.“
Á meðan núverandi fasi er í gangi eru einhverjir vaxtaverkir að mati Péturs sem segir einnig að allt verði verra áður en það verði betra.
„Þetta er stórt verkefni og það eru alls konar verkefni innan verkefnisins. Ég er alveg sammála Hildi, ég myndi vilja flýta Miklubrautargöngunum. Ég held að það sé eitt af þessum verkefnum sem bæði er mjög sýnilega skiljanlegt og ég held að bæti umferð, öryggi og ásýnd Reykjavíkur mjög mikið.“
Hildur gagnrýnir orð Péturs og segir að þrátt fyrir að bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu, sem koma úr röðum Sjálfstæðisflokksins, hafi undirritað samgöngusáttmálann geti þeir verið ósammála ákvörðunum sem teknar eru í Reykjavík.
„Svo er það hitt sem er mjög mikilvægt og mjög fáir skilja, það er mjög mikilvægt að fólk sé meðvitað um þetta. Það er gjarnan talað um að ríkið eigi að fjármagna 87,5 prósent af samgöngusáttmálanum og þess vegna eigum við að vera ægilega þakklát hérna á höfuðborgarsvæðinu að fá þetta fjármagn frá ríkinu,“ segir Hildur.
„En veruleikinn er sá að rúmur helmingur af þessum fjármunum, 143 milljarðar, þeir koma ekkert frá ríkinu. Ríkið byrjar að innheimta það fé beint úr vösunum á fólki sem að ekur hér um götur borgarinnar af því hér á að fara innheimta veggjöld. Það á að fjármagna þessi verkefni samgöngusáttmálans.“
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, hefur lagt fram frumvarp um stofnun innviðafélags sem ætlað er að hraða uppbyggingu stórra samgönguverkefna. Í greinargerð frumvarpsins er tekið fram að við vinnslu þess hafi verið framkvæmd greining og skoðað hvað hægt væri að lækka framlag ríkisins mikið ef sett yrðu „hófleg veggjöld“ á Hvalfjarðargöng. Tekið var fram að hægt væri að skoða innheimtu álíka veggjalda á Reykjanesbraut og Suðurlandsveg.
Daði Már tók fram í viðtali á Vísi að það standi ekki til að setja á slík veggjöld. Hins vegar verða sett veggjöld á nýja Ölfusárbrú.
Talið barst einnig að Suðurlandsbraut en í lok janúar var birt tillaga að deiliskipulagi Borgarlínu um Suðurlandsbraut. Til að mynda er gert ráð fyrir því að akreinar fyrir almenna bílaumferð verði að mestu leyti einbræðar og að bílastæðum fækki.
Pétur telur að hágæða almenningssamgöngukerfi geti jafnvel aukið umferðina um Suðurlandsbrautina.
„Borgarlínan eða strætóar munu flytja fleira fólk hingað sem gæti þá verið betra fyrir verslun. Aðstæður annars staðar eru þannig að við hágæðastoppistöðvar þá er minni þörf fyrir bílastæði. Þá blómstra viðskipti og fasteignaverð jafnvel hækkar,“ segir Pétur.
Hildur tekur ekki undir orð Péturs.
„Ég heyri að Pétur segi að þegar að hér er búið að þrengja að umferð og fjarlægja bílastæði og Borgarlína komin, þá muni það verða gríðarleg lyftistöng fyrir öll viðskipti hér á svæðinu,“ segir hún.
„Hér eru í rekstri fyrirtæki sem eru bara með alls kyns vörur og þjónustu. Hér eru skurðstofur, hér er verið að selja stór heimilistæki og annað þar sem fólk er ekki að fara koma í almenningsvögnum eða á reiðhjóli að sækja þá þjónustu. Það er alveg ljóst.“