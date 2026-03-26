Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mætti með barnsmóður sinni, Suzanne, og dætrum þeirra tveimur á Skrúfudaginn, árlegan kynningardag nemenda í Véltækni- og Skipstjórnarskóla Tækniskólans, um helgina. Þær hafa búið í Noregi síðustu ár.
Skrúfudagurinn fór fram laugardaginn 21. mars síðastliðinn í gamla Sjómannaskólanum við Háteigsveg. Þar gafst gestum kostur á að skoða aðstöðuna, heilsa upp á nemendur og starfsfólk og prófa ýmislegt spennandi svo sem vélstjórnar- og skipstjórnarherma og netaviðgerð.
Fjöldi fyrirtækja og stofnana í sjávarútvegi takaþátt í Skrúfudeginum, svo sem Landhelgisgæslan, Slysavarnarfélagið Landsbjörg, Greenfish og fleiri til.
Þá voru bæði Logi Már Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, og Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mættir.
Eyjólfur kom þó ekki einn heldur komu Suzanne, arkitekt og barnsmóðir Eyjólfs, og tvær dætur þeirra, þriggja ára og tveggja mánaða, með í gamla Sjómannaskólann. Það er ekki í frásögur færandi nema hvað Eyjólfur hefur haldið sínu persónulega lífi nánast alveg frá almenningi. Mæðgurnar hafa jafnframt búið í Noregi síðustu ár en eru nýlega fluttar til Íslands.
Eyjólfur og Suzanne eignuðust dóttur 8. janúar síðastliðinn og deildi Eyjólfur mynd af sér með henni með textanum: „Lítil stúlka kom í heiminn klukkan 09:32. Fæðingin gekk vel og barni og móður heilsast vel. Við foreldrarnir erum í sjöunda himni og óendanlega þakklát með þetta kraftaverk lífsins - algjörir töfrar!“
Uppfært: Í upphaflegu fréttinni sagði að Suzanne og dætur hennar byggju í Noregi en samkvæmt upplýsingum aðstoðarmanni ráðherra eru mæðgurnar nú allar búsettar hér á Íslandi ásamt Eyjólfi.