Eyjólfur og Suzanne eignuðust stúlku

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra eignaðist dóttur í morgun. Hann greinir frá gleðitíðindunum á samfélagsmiðlum í kvöld.
„Lítil stúlka kom í heiminn klukkan 09:32. Fæðingin gekk vel og barni og móður heilsast vel. Við foreldrarnir erum í sjöunda himni og óendanlega þakklát með þetta kraftaverk lífsins - algjörir töfrar!“ skrifar Eyjólfur á Facebook.
Barnsmóðir Eyjólfs heitir Suzanne og er norskur arkitekt búsettur í Osló í Noregi. Eyjólfur er duglegur að ferðast milli Íslands og Noregs til að vera með fjölskyldu sinni.
Eyjólfur er fæddur í Vestmannaeyjum 23. júlí 1969 og er því 56 ára gamall. Hann hefur setið á þingi fyrir Flokk fólksins síðan 2021 sem þingmaður Norðvesturkjördæmis. Eyjólfur varð samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 21. desember 2024 en í fyrra var því breytt í innviðaráðuneytið.