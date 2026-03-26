Þessi smávægilega breyting sem kom jafnvægi á líðan Artasan 26. mars 2026 10:19 Guðný Lilja starfar á ýmsum stöðum og er stöðugt á ferðinni. Hún hafði glímt við mjólkuróþol og óþægindi í maga í langan tíma áður en hún kynntist Probi Original góðgerlum. Guðný Lilja er afar þakklát daginn í dag en hún fann lausn við sínum meltingarvandamálum einungis með örlítilli breytingu í daglegri rútínu. Guðný Lilja er 30 ára gömul og starfar á ýmsum stöðum og er því stöðugt á ferðinni. Hennar helsta starf er Félagsmálastjóri í Menntaskólanum við Sund auk þess sem hún starfar sem umsjónarmaður hjá fulltrúarráði 16+ hjá Samfés og í ungmennahúsi. Guðný hafði verið að glíma við meltinga óþægindi til lengri tíma en með tilkomu Probi gerla í sína daglegu rútínu fann hún mikinn mun á líðan. Guðný segir okkur hér frá sinni upplifun og hvernig hún hafði verið búin að sætta sig við kvilla sem herjuðu á hana ásamt því hvernig hún fann lausn sem hentar henni vel. ,,Ég hef í langan tíma glímt við mjólkuróþol og óþægindi í maga sem hefur haft mikil áhrif á mig og mína líðan í gegnum tíðina. Einkenni sem ég upplifði hvað helst voru miklir krampar og óþægindi í maga í kjölfar máltíðar en einnig fann ég oft fyrir ógleði og uppþembu. Ég vissi alltaf að mig vantaði eitthvað fyrir meltinguna til þess að líða betur en ég bara gerði aldrei neitt í því og var því bara búin að sætta mig við þetta allt saman,‘‘ segir Guðný. Það er fátt eins mikilvægt og að halda meltingunni í lagi þar sem hún spilar lykilhlutverk í andlegri og líkamlegri heilsu. ,,Ég á góða vinkonu sem þekkir mig ansi vel en hún benti mér á mjólkursýrugerla að nafni Probi sem hún hafði heyrt um og hvatti mig til þess að prófa. Ég hafði ekki hugmynd hvað Probi væri enda aldrei heyrt um það en ég treysti minni konu og var tilbúin að prófa og sjá hvort að ég myndi finna mun. Síðan þá hefur Probi verið fast í minni daglegu rútínu. Eftir aðeins nokkrar vikur fann ég að maginn minn varð rólegri og óþægindin urðu mun vægari en það var í alvöru eins og líkaminn hefði loksins fengið það sem hann þurfti. Þetta er svo magnað því þetta er bara svo rosalega lítil breyting sem bókstaflega breytti leiknum í mínu daglega lífi,‘‘ segir Guðný sem tekur fram að Probi sé komið til að vera, en í hennar tilviki var það þessi litla breyting sem kom jafnvægi á líðan. ,,Það má segja að eftir að ég kynntist Probi þá áttaði ég mig á því hve þarmaflóran og melting skiptir gríðarlegu máli fyrir almenna vellíðan.‘‘ Hvað eru mjólkursýrugerlar? Mjólkursýrugerlar eru náttúrulegur hluti af örveruflóru þarmanna og gegna mikilvægu hlutverki í meltinga starfseminni. Þeir eru fjölbreyttir að gerð og virkni, en finnast bæði í fæðu og meltingavegi mannsins. Mjólkursýrugerlar geta haft ýmis jákvæð áhrif á heilsuna með því að styðja við meltingu og frásog næringarefna. Þegar velja á mjólkursýrugerla er mikilvægt að huga að fjölda lifandi gerla í hverju hylki og virkni þeirra. Probi Original góðgerlarnir innihalda 10 milljarða lifandi mjólkursýrugerla í hverju hylki Probi Original gerlarnir innihalda 10 milljarða lifandi mjólkursýrugerla í hverju hylki sem kallast Lactobacillus plantarum 299v en þessi tiltekni gerill hefur þá eiginleika til að fjölga sér í meltingarvegi og stuðla þannig að betri meltingu og minni óþægindum tengdum maga og meltingu. Probi gerlarnir eru einstök viðbót við daglega rútínu en eining hægt er að opna hylkin og strá innihaldinu í hvað sem okkur dettur í hug, m.a. í drykkinn eða jógúrtið. ,,Eftir aðeins nokkrar vikur fann ég að maginn minn varð rólegri og óþægindin urðu mun vægari en það var í alvöru eins og líkaminn hefði loksins fengið það sem hann þurfti.‘‘ Þarmaflóran og melting skiptir gríðarlegu máli fyrir almenna vellíðan Probi er sérlega góður kostur í kringum ferðalög og hátíðarhöld en flest vitum við að mikið mæðir á meltingunni yfir þennan yndislega tíma þar sem við njótum í mat og drykk. Meltingin er grunnurinn að bæði andlegri og líkamlegri heilsu og því er eitt það mikilvægasta sem við getum gert fyrir okkur að hlúa vel að henni , alltaf, allan ársins hrings, sama hvar í heiminum við erum stödd. ,,Gott dæmi um hvað þessir gerlar skipta miklu máli fyrir mig er þegar ég fór til Finnlands fyrir nokkrum mánuðum síðan. Ég gleymdi að taka Probi með mér en þá fyrir alvöru áttaði ég mig á því hvað ég þarf að hafa þetta litla hylki sem er stútfull af mjólkursýrugerlum sem hluta af minni daglegri rútínu – alltaf, en ég fann fljótt fyrir óþægindum þegar þeir gleymdust. Ég fór í næstu búð í leit að gerlunum en auðvitað allt á finnsku, en það hafðist á endanum, sem betur fer. Probi er algjör leikbreytir (e. game changer) að mínu mati en ég mæli því undantekningalaust með að öll þau sem eru að lesa þennan pistil hér og nú sem glíma við einhvers konar meltinga vandamál prófi tiltekna gerla. Það má í raun segja að eftir að ég kynntist Probi þá áttaði ég mig á því hve þarmaflóran og melting skiptir gríðarlegu máli fyrir almenna vellíðan og hvað þessir gerlar gera mikið fyrir mig og vil ég því deila minni sögu sem víðast. Probi Original fæst í helstu stórmörkuðum og apótekum sem og á vefversluninni Velvera.is. 