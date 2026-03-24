Danskur listamaður hefur verið handtekinn eftir að hafa reynt að kaupa atkvæði á kjördag. Hann birti færslu þar sem hann bauð kjósendum þrjú hundruð þúsund króna málverk ef þeir greiddu atkvæði með Enhedslisten í þingkosningunum sem haldnar eru í dag.
Kristian von Hornsleth, sem er titlaður sem æsingalistamaður (d. provokunster) í dönskum fjölmiðlum, birti í dag myndskeið á Instagram þar sem hann bauð upp á málverk sem hann verðsetti á fimmtán þúsund danskar krónur (tæplega 300 þúsund íslenskar krónur).
Danir ganga að kjörborðinu í dag í æsispennandi þingkosningum en listamaðurinn tók fram að þeir kjósendur sem greiddu atkvæði með Enhedslisten og færðu sönnur á það, með því að senda ljósmynd af sér með kjörseðlinum í gegnum vefsíðu listamannsins, myndu fá málverk eftir Hornleth sjálfan sem á stóð „Lýðræðið til sölu.“
Í samtali við Radio 4 í Danmörku sagði Hornleth í dag að 76 manns hefðu sent sér mynd af sér og kjörseðlinum. Útvarpsstöðin hefur enn fremur eftir lagaprófessor að gjörningurinn sé ólöglegur og refsiverður.
Hornsleth gaf hinum lagalega þætti lítinn gaum þegar hann ræddi við Radio 4.
„Auðvitað eru grá svæði en við lítum svo á að þetta sé listagjörningur sem lætur reyna á mörk samfélagsins,“ sagði Hornsleth, sem var skömmu síðar handtekinn og ákærður af lögreglunni. Lögreglan staðfestir handtökuna í samtali við TV2.
Forsvarsmenn hins Enhedslisten, sem er svokallaður „rauðgrænn“ flokkur, segjast alls ekki sáttir. Peder Hvelplund þingmaður sagði við TV2 að þeir teldu málið grafalvarlegt en vildi þó lítið tjá sig um handtökuna. „Þetta er lögreglumál,“ sagði Hvelplund. „Ef þeir segja að þetta sé brot á hegningarlögum þá er það bara hluti af málinu og mat lögreglunnar.“