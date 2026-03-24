Fjörutíu og sjö einstaklingar voru handteknir í Tékklandi í kjölfar rannsóknar lögregluyfirvalda þar í landi á yfirgripsmiklum veðmálaskandal í tengslum við fótboltaleiki þar í landi.
Greint er frá málinu á vef The Athletic í dag þar sem segir að umrætt mál hafi verið til rannsóknar í að verða þrjú ár en veðmálaskandallinn teygir anga sína víða um tékkneska fótboltasamfélagið þar sem að einstalingar sem starfa fyrir félög þar í landi, dómarar, leikmenn og aðrir hafa stöðu sakbornings og hafa tímabundið verið settir í bann frá þátttöku í íþróttum.
Þáttaskil urðu í rannsókn málsins í þessari viku þegar lögregla lét til skarar skríða og handtók 47 einstaklinga grunaða um aðild að veðmálasvindli og það að eins nokkrum dögum áður en Tékkland tekur á móti írska landsliðinu, sem spilar undir stjórn Heimis Hallgrímssonar, í mikilvægum leik í undanúrslitum umspils um HM sæti.
Evrópska knattspyrnusambandið neitaði að tjá sig um málið þegar að blaðamaður The Athletic leitaði svara hjá sambandinu en skýrsla sem gefin var út árið 2024 af Sportsradar varpaði ljósi á það að tíðni hagræddra íþróttaleikja í Tékklandi væri sú næsthæsta á heimsvísu. Brasilía er eina landið sem talið er vera með meiri fjölda hagræddra íþróttaleikja en Tékkland.