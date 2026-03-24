Fótbolti

Aldrei kynnst öðru eins fyrir stærsta leik Heimis með Íra

Aron Guðmundsson skrifar
Heimir Hallgrímsson freistar þess að koma Írum á HM í fyrsta sinn frá árinu 2002. Framundan er stærsti leikur liðsins í rúman áratug.
Vísir/Getty

Kráareigendur í Prag í Tékklandi eru að birgja sig vel upp af bjór fyrir það sem er kölluð írska innrásin fyrir mikilvægan leik lærisveina Heimis Hallgrímssonar í írska landsliðinu gegn Tékklandi í umspili fyrir HM á fimmtudaginn kemur.  

Leikurinn er talinn sá mikilvægasti hjá írska landsliðinu í rúman áratug en undir stjórn Heimis náðu Írar að tryggja sig á ævintýralegan hátt í umspilið með sigrum á Portúgal og Ungverjalandi í lokaleikjum riðlakeppninnar.

Sigurliðið á fimmtudaginn í leik Írlands og Tékklands fer áfram í hreinan úrslitaleik gegn Danmörku eða Norður-Makedóníu og verður þar á heimavelli. 

Spennan fyrir leiknum meðal írsku þjóðarinnar er mikil enda bara tveir sigurleikir sem standa á milli Írlands og sæti á HM í sumar en Írland átti síðast sæti á þessu stærsta fótboltamóti í heimi árið 2002. 

Leikur Írlands og Tékklands fer fram á Fortuna leikvanginum í Prag sem tekur nítján þúsund manns í sæti. Þar af fær írska knattspyrnusambandið aðeins eitt þúsund miða í sinn hlut. 

Eitt þúsund Írar muni troðfylla þessi sæti en búist er við mun meiri fjölda Íra til Prag í tengslum við leikinn. Nokkrum þúsundum. Fyrir það eru og hafa kráareigendur í Prag undirbúið sig. 

Í samtali við Irish Mirror greinir Ben McBride, eigandi írska barsins The Dubliner í Prag að hann hafi búið sig undir írska innrás í borgina um leið og dregið var í umspilið.

„Við erum vön því að taka á móti stórum hópi fólks á þessum bar en þetta er eitthvað sem við búumst við að verði á allt öðru stigi.“

