Græn­lendingar gætu verið í lykil­stöðu

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Inga Dóra Guðmundsdóttir er fyrrverandi formaður Siumut-flokksins í Nuuk.
Inga Dóra Guðmundsdóttir er fyrrverandi formaður Siumut-flokksins í Nuuk. vísir/Egill Aðalsteinsson

Danir ganga að kjörborðinu í þingkosningum í dag og mjótt er á munum milli rauðu og bláu blokkarinnar samkvæmt könnunum. Grænlendingar kjósa einnig tvo fulltrúa inn á danska þingið og fyrrverandi formaður jafnaðarmannaflokksins þar í landi segir stuðning þeirra geta reynst mikilvægan.

Metta Frederikssen forsætisráðherra boðaði óvænt til kosninganna fyrir um mánuði síðan og baráttan hefur því verið snörp. Inga Dóra Guðmundsdóttir Markussen, fyrrverandi formaður jafnaðarmannaflokksins Siumut á Grænlandi, segir baráttuna hafa að miklu leyti hafa snúist efnahagsmál og kjör fólks; verðhækkanir á matvöru og bensíni.

Kjörstöðum verður lokað klukkan átta í kvöld að íslenskum tíma og æsispennandi kosninganótt er fram undan þar sem mjótt er á munum á milli bláu blokkarinnar svokölluðu og þeirrar rauðu samkvæmt skoðanakönnunum. 

Í Færeyjum verða einnig tveir kjörnir inn á danska þingið og tveir í Grænlandi.

Inga Dóra segir stuðning þeirra geta reynst mikilvægan í flókinni stjórnarmyndum. Hvorugar þeirra sem nú eru þingmenn Grænlands gáfu kost á sér á og Inga segir fleiri en nokkru sinni fyrr í framboði þar í landi, eða alls tuttugu og sjö manns. Staðan sé algjörlega opin en úrslitin þar liggja fyrir í kringum miðnætti eða síðar.

„Það getur verið þannig að þessir fulltrúar styðja til dæmis rauðu blokkina ef það verða tveir frá rauðu blokkinni í Grænlandi. Ef það verður einn þaðan og einn hinum megin verður staðan ennþá jöfn, þannig að þetta gæti orðið mikilvægt. Það getur verið að það þurfi einhvers konar samkomulag við við þessa kjörnu fulltrúa í málefnum sem að þeim finnst vera mikilvæg á þinginu,“ segir Inga Dóra.

Metta Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, fékk þennan bol að gjöf á fundi með Grænlendingum í Kaupmannahöfn í dag.vísir/AP

Samhliða aukinni spennu á Norðurslóðum sé ný kynslóð stjórnmálamanna að koma fram í Grænlandi. Hún telur að það muni koma enn skýrar fram í næstu grænslensku þingkosningum eftir um þrjú ár. 

Jafnfréttismál hafi verið ofarlega á baugi í kosningabaráttunni í Grænlandi fyrir dönsku þingkosningarnar - og auðvitað samskipti ríkjanna tveggja til framtíðar.

„Hvernig geta Grænland og Danmörk komist að samkomulagi sem gerir það að verkum að Grænlendingar fá betri stöðu í þessari ríkjasamvinnu? Það er svo margt sem er rætt um en ef það er eitthvað eitt mál að þá er það að tryggja betri stöðu Grænlendinga í þessum efnum,“ segir Inga Dóra.

